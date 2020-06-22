Подрядчик сообщил, что дорогу в обход Хабаровска сдадут не раньше конца 2021 года

ХАБАРОВСК, 22 июня. /ТАСС/. Проект по строительству трассы в обход Хабаровска стоимостью более 46 млрд рублей реализован более чем наполовину. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года, сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор ООО "Национальные транспортные концессии" (транспортный субхолдинг Группы "ВИС", компания которой является подрядчиком проекта) Павел Овчинников.

На прошлой неделе вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев раскритиковал работу строительного блока правительства Хабаровского края над инфраструктурными объектами в регионе.

"Летом 2019 года из-за повышения уровня рек Амурского бассейна в Хабаровском крае распоряжением правительства края был объявлен режим ЧС. Массовое подтопление территорий значительно ограничило проведение строительных работ. Были проведены внеплановые работы по защите участка строительства, изменен план выполнения некоторых видов работ, а часть дорожно-строительной техники была передислоцирована в места проведения противопаводковых мероприятий для защиты города. В связи с этим рассматривается вопрос о переносе сроков ввода объекта в эксплуатацию на конец 2021 года", - сказал Овчинников.

Дорога в обход Хабаровска - крупнейший транспортный проект на Дальнем Востоке, реализуемый на условиях государственно-частного партнерства. Концессионное соглашение по нему сроком на 15 лет в декабре 2016 года подписали правительство края и региональная концессионная компания (консорциум Газпромбанка и производственной строительной фирмы "ВИС"). Строительство дороги началось в 2017 году, сдать ее планировали осенью 2020 года.

По словам Овчинникова, 27-километровая дорога готова на 60%, практически завершен самый большой по объему этап строительно-монтажных работ - устройство земляного полотна. Ежедневно на стройплощадку доставляют более 10 тыс. кубометров грунта. Одновременно возводятся искусственные сооружения - на 20 из 24 мостов и путепроводов смонтированы пролетные строения, включая самый большой мостовой переход через реку Черная. "Это один из самых сложных с инженерной точки зрения мостов в проекте - было укреплено и облагорожено русло реки, устроены сваи глубиной до 27 метров со шпунтовым ограждением, чтобы обеспечить безопасность моста во время паводков", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что с начала года также строятся пункты взимания платы, административные здания, ведется внутренняя отделка технологических тоннелей. Продолжаются работы и по устройству инженерных коммуникаций, монтажу трансформаторных подстанций. В третьем квартале года специалисты будут испытывать системы энергоснабжения дороги. Овчинников сообщил что, ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции не оказывает значительного влияния на стройку. Участвующие в работах специалисты из других регионов отправляются на двухнедельную самоизоляцию, но это компенсируется продлением вахты уже занятых рабочих.

Строительство финансируется по графику

Общая стоимость капитальных затрат по строительству дороги "Обход Хабаровска" составляет 46,2 млрд рублей, при этом более 36% этой суммы - собственные и привлеченные средства группы "ВИС", сказал Овчинников. Финансовым партнером проекта выступает Газпромбанк. Около 29 млрд рублей будет профинансировано за счет капитального гранта, включающего средства федерального (18,8 млрд рублей) и регионального (10,7 млрд рублей) бюджетов.

"Финансирование осуществляется в соответствии с графиком производства работ и параметрами, заданными в концессионном соглашении", - уточнил представитель компании.