Последний бой партизанской "Катюши" воссоздали в Центральном музее Тавриды в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Последний бой легендарной партизанской "Катюши" - реактивной установки залпового огня, созданной специально для поддержки партизан на оккупированном нацистами юге, - воссоздали в диораме выставки "Крым в годы Великой Отечественной войны", первая очередь которой открывается в понедельник в Центральном музее Тавриды в Симферополе, сообщил ТАСС директор музея Андрей Мальгин.

"Художник-баталист Игорь Дзись мастерски написал полотно об одном из самых ожесточенных сражений советских партизан со спецподразделениями румынско-немецких войск, усиленных танками и авиацией. Бой, длившийся несколько дней, произошел в конце декабря 1943 - начале января 1944 года на склонах горы Колан-Баир в 30 километрах от Симферополя. Основным элементом диорамы стал подлинный участник того боя - "Катюша", - сообщил он.

Случайная находка

Проржавевшие остатки непонятного происхождения и назначения случайно нашли организаторы джип-ралли по горам Крыма. Они лежали в пещере неподалеку от реки Бурульча. Эта местность в годы оккупации Крыма с 1941 по 1944 годы была партизанским краем. Здесь действовало несколько партизанских бригад, был обустроен аэродром, который принимал самолеты с большой земли, велись и ожесточенные бои, в которых оккупанты задействовали против партизан самолеты и бронетехнику.

Директор Центрального музея Тавриды рассказал, что остатки "Катюши" принесли в музей около 15 лет назад. Высказывались мнения, что это могли быть остатки реактивного миномета БМ-8, который на фронте называли "Катюша".

За дело взялись реставраторы-энтузиасты техники времен войны под руководством Виктора Мотина. Выяснилось, что находки уникальны. "Оказалось, что это действительно "Катюши", но горно-вьючный вариант. Их выпускали в мастерских в Сочи для партизан. Всего было выпущено 47 штук. В Крым на самолетах было заброшено четыре таких установки", - рассказал Мальгин. Установки делали компактными, чтобы их можно было перевозить на лошадях, да и просто на своих плечах. Размеры - примерно полтора метра на метр. Восемь направляющих заряжались реактивными снарядами калибра 82 мм, наводившими ужас на противника при нападении партизан на вражеские гарнизоны.

Стояли на смерть

Руководитель музея говорит, что оккупанты были в шоке. Они не ожидали, что у партизан может быть столь мощное вооружение. "Немецкое командование 17-й армии думало, что высадился десант регулярной Красной армии, и предприняло меры по его уничтожению, выделив около 8 тыс. отборных солдат из румынских горно-стрелковых дивизий, охранных батальонов, а также танки и авиацию", - рассказывает Мальгин. Врагу противостояли всего 800 партизан, у которых были три горных 76-мм пушки, четыре реактивные установки и стрелковое вооружение: винтовки, автоматы и пулеметы. Около 100 партизан погибли в том бою, положив немало вражеских солдат. Сколько точно было уничтожено румынских солдат, достоверно неизвестно. Противник занижал свои потери, докладывая в штабы, что им противостояли тысячи бойцов русского десанта. А партизанам, когда у них закончились боеприпасы, удалось выйти из окружения и дальше продолжать громить врага.

За время оккупации Крыма партизаны уничтожили до 30 тыс. солдат и офицеров противника, пленили свыше 4 тыс. военнослужащих оккупационных войск, пустили под откос 79 эшелонов воинской техники.

Погибли в том бою три "Катюши". Но их не оставили на поле боя, а вынесли и укрыли от противника в пещере, где они и пролежали более 60 лет, пока не были случайно обнаружены. В музее из остатков двух установок в 2013-2014 годах была собрана одна, которая заняла место в экспозиции. Краска, которой ее покрыли, не смогла скрыть отметины от пуль и осколков.

Вторая жизнь

К 75-летию Великой Победы в музее решили провести реэкспозицию выставки, посвященной Великой Отечественной войне, достать из музейных фондов редко выставляемые на публику предметы. Среди них - личные вещи партизан, документы и оружие. Главный экспонат - прославленная "Катюша", которая стала центром диорамы, посвященной памятному бою партизан.

Художник Игорь Дзись родом из Крыма, закончил Симферопольское художественное училище имени советского мастера батальной живописи Н. С. Самокиша, работал в Москве и в Турции. 52-летний Дзись является одним из ведущих в России художников, более 30 лет он специализируется на реконструкции изображения военных костюмов, оружия, предметов экипировки, картин сражений времен античности, средних веков, русского воинства и зарубежных армий. Сотрудничает со многими отечественными и зарубежными военно-историческими журналами. Был одним из четырех художников, которые около двух лет создавали масштабную (125 на 13 м) панораму обороны турецкого города Газиантепа от французских войск в 1920-х годах.

"Главное - точно передать не только атмосферу, не только лица исторических персонажей, но и обстановку, природный фон, детали амуниции, вооружения и военной формы", - говорит он.

К примеру, основанием общей композиции диорамы партизанского боя служат камни, вывезенные с поля того боя. Дополнительной декорацией послужили ветки кустарников. Наиболее узнаваемый из них - кизил, который является одним из символов горного Крыма.

Крымская мода

Художник выезжал зимой на место боя. Делал фотосессию, наброски и этюды, создавал настольную модель диорамы. Затем приступил к ее созданию. Говорит, что хотелось создать масштабное полотно, но размеры зала не позволяют этого сделать. Остановились на 8 кв. м. На картине силы распределились так, как это было в реальном бою: в соотношении 1 к 10. Изображенным 28 советским партизанам противостоят 280 рисованных изображений румынских солдат. На переднем плане - командный пункт командира 1-й партизанской бригады, будущего генерала Федора Федоренко. Санитарка в кубанке перевязывает раненого бойца, в отдалении огонь ведут расчеты "Катюш", вокруг разрывы снарядов, с неба пикируют вражеские штурмовики. По заснеженному полю катят черные коробки танков с крестами на броне.

Дзись говорит, что постарался максимально точно, на основе архивных материалов, отобразить экипировку партизан. "Воин в центре, поднимающийся в прорыв с автоматом в руках, одет в ватник, ватные шаровары, на голове шапка, на ногах обмотки и ботинки. У некоторых были брезентовые сапоги. Это отличительная форма Крымского фронта, если хотите, мода, которая создавалась специально для юга, где не так холодно и можно было обходиться облегченным обмундированием", - рассказывает художник.

Еще одной творческой находкой художника является изображение словацких военнослужащих и их командира по фамилии Новак. В составе 17-й немецкой армии было 730 словаков, 30 из них перешли на сторону партизан. "Это первое изображение и упоминание об участии словаков в партизанской борьбе в Крыму", - отметил художник.

В его планах возрождение, по крайней мере в Крыму, панорамного искусства. Созданная им диорама стала первой с 1980-х годов.

С винтовкой Арисака

Обновленную выставку планировали открыть к 9 мая, но вмешалась ситуация с коронавирусом. Музей возобновил свою работу только с 15 июня. Сейчас здесь завершается монтаж экспозиций. По словам директора музея, одной из изюминок станет коллекция отечественного, трофейного и поступавшего по ленд-лизу оружия. Среди последнего - пистолеты-пулеметы Томпсона, известные как оружие гангстеров во времена "сухого" закона в США. Они вместе с другим вооружением, тяжелой техникой, продовольствием, составляли основу союзнических поставок по ленд-лизу в годы Великой Отечественной войны.

"Мы решили по максимуму все показать. Крым был одним из путей поставок по ленд-лизу из Ирана. У нас сохранились уникальные образцы, которые мы будем демонстрировать. Это то, что уцелело и по разным причинам не было передано союзникам, американской стороне. Пулеметы из танков "Шерман", английские пулеметы. Это будет отдельная группа экспонатов", - сообщил Мальгин.

Из вооружения партизан первого года войны - японские винтовки Арисака. Вероятно, это были трофеи, взятые в ходе боев на Халхин-Голе. Позже от них, а также от польских карабинов отказались из-за недостатка патронов.

Второй этап выставки планируют открыть в начале июля этого года. Всего на ней будет выставлено более 500 артефактов.