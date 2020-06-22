В День памяти и скорби на Дальнем Востоке высадили черемуху и открыли новые выставки

ТАСС, 22 июня. Новые выставки открыли в День памяти и скорби на Дальнем Востоке, а его жители высадили черемуху, запустили онлайн-проект по книге "У войны не женское лицо" и присоединились к всероссийским патриотическим акциям, сообщили власти регионов и организаторы мероприятий.

День памяти и скорби отмечается в России 22 июня. В этот день 79 лет назад германские войска перешли границу СССР и без объявления войны атаковали советские города. Указом президента РФ Владимира Путина 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы.

В День памяти и скорби камчатский Театр драмы и комедии запустил на собственном канале в YouTube онлайн-проект по мотивам книги лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо". "Наши артисты прочитают семь монологов - отрывков из произведения, которое мировое сообщество признало настоящим памятником страданию и мужеству. Посмотреть видеозаписи можно будет и 22, и 23 июня. Кроме того, в эту памятную дату мы продублируем записи с чтения нашими артистами фронтовых писем, которые готовили ко Дню Великой Победы", - рассказал ТАСС режиссер театра Олег Степанов.

Накануне памятной даты врио губернатора региона Владимир Солодов во время рабочей поездки в Усть-Большерецкий район открыл артиллерийскую экспозицию с именами погибших в годы войны жителей муниципалитета. Кроме того, на Камчатке и в Приморье память погибших минутой молчания и возложением венков к мемориалам почтили командование и военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ). Вечером военнослужащие ТОФ примут участие во всероссийской минуте молчания. Также вечером в понедельник волонтеры выложат во Владивостоке и Артеме горящими свечами слова "Помним" и "Помним 75" в рамках акции "Горящие картины", которая пройдет по всей стране.

С минуты молчания в понедельник началось и еженедельное оперативное совещание в правительстве Забайкальского края.

75 саженцев черемухи

В Южно-Сахалинске в этот день на площади Победы высадили 75 саженцев черемухи. "На борьбу с фашизмом поднялась вся страна. На фронт ушли и тысячи сахалинцев. Все, кто остался в тылу, приближал победу своим трудом. Жители северного Сахалина сыграли важную роль в обеспечении страны углем, нефтью, древесиной, рыбой. Они отправляли на фронт продукты, одежду, обувь, все самое необходимое", - напомнил губернатор Валерий Лимаренко.

В Магадане в сквере Победы прошли церемония памяти, а затем торжественное открытие новой экспозиции "Памяти павших будем достойны" музея "Галерея боевой славы". Новая выставка открывается и в Хабаровском крае, где до конца июня Дальневосточная государственная научная библиотека проводит виртуальную книжную экспозицию "День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны". В социальных сетях краевых библиотек организованы выставочный проект "Помнит мир спасенный" и литературные композиции "Когда оживают письма", а Хабаровский краевой театр драмы в понедельник проведет сольный онлайн-концерт Василия Казанцева "Я помню", трансляцию которого можно будет посмотреть на сайте учреждения.

В Амурской области губернатор возложил цветы к памятникам погибшим воинам-амурцам и труженикам тыла. "22 июня 1941 года войска фашистов вторглись на территорию нашей страны, началась Великая Отечественная война. Более 100 тыс. жителей Амурской области ушли на фронт <...> С полей сражений Великой Отечественной войны не вернулись 36 тыс. 638 амурчан. <...> Наша задача - хранить память о героях, чтобы наши дети и внуки, а также все последующие поколения столь же бережно относились к истории народного подвига", - сказал Василий Орлов, которого цитирует пресс-служба регионального правительства.