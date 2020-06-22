Жители семи регионов России присоединились к акции "Вечный огонь"

ТАСС, 22 июня. Акция "Вечный огонь", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, начинается в понедельник в России. К ней присоединились жители семи регионов, сообщил ТАСС в понедельник руководитель проекта "Поколения уверенного будущего" Юрий Юрманов.

День памяти и скорби отмечается в России 22 июня. В этот день 79 лет назад германские войска перешли границу СССР и без объявления войны атаковали советские города. Указом президента РФ Владимира Путина 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы.

"Участникам акции нужно снять видео мемориального комплекса, монумента или памятных досок своего города, поселка, села с именами земляков-героев, отдавших жизни во имя Великой Победы. Видео можно опубликовать на сайте проекта или на нашей странице в "ВКонтакте". К акции, которая пройдет по всей стране, уже решили присоединиться жители республик Крым и Северная Осетия, Забайкальского и Пермского краев, Московской и Амурской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа", - сказал Юрманов.

Акция проходит в рамках всероссийского конкурса "Наша Победа 75", направленного на поддержку исследовательской работы о вкладе россиян в Победу в Великой Отечественной войне. Этот конкурс начался в апреле и продлится до декабря. Его участникам нужно рассказать в социальных сетях о памятных местах своих населенных пунктов, которые связаны с Победой в Великой Отечественной войне, о боевом или трудовом вкладе этих мест, о своих родных и близких - участниках войны, о героях или семейных реликвиях, напоминающих о Победе. Председателем координационного совета конкурса стал зампредседателя Госдумы Петр Толстой.