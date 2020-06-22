Обновленные советские фонтаны и "Шелковый путь": как в СКФО создают комфортную среду

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Старые фонтаны, набережные и ведущую к старейшей в России мечети в Дербенте дорогу благоустроят в регионах Северного Кавказа по нацпроекту "Жилье и городская среда". Также в этом году планируют облагородить скверы, парки и отремонтировать монументы и памятники героям Великой Отечественной войны.

"Шелковый путь" Дагестана и Ингушетии

Благоустройство в Дагестане в этом году охватит все муниципальные образования, более 240 дворов и общественных территорий. Одним из ярких проектов станет "Шелковый путь" по благоустройству центральной улицы Ленина в моногороде Дагестанские Огни. Сейчас ведутся работы по реконструкции обелиска неизвестному солдату в сквере Победы, демонтажные работы, подготовка основания под тротуарную плитку, устройство бордюрных камней.

Кроме того, по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации "Исторические поселения" победителем в этом году стал проект города Дербента по благоустройству улицы Рзаева, которая поднимается вверх от главной площади Свободы практически до старейшей в России Джума-мечети VIII века. Завершение всех мероприятий по проекту планируется до конца 2021 года.

В Ингушетии также реализован свой проект "Шелковый путь", здесь в 2019 году в административном центре Магасе построили парк с таким названием. Весь парк выполнен в национальном стиле: дорожки и клумбы выстраиваются в национальные узоры с использованием символики солнечного диска. Также в парке есть теплые скамейки, доступ к Wi-Fi, игровые площадки для детей.

"В этом году мы уже приступили к благоустройству парка им. Серго Орджоникидзе в городе воинской славы Малгобеке, который победил во всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений. Пока из-за пандемии пришлось приостановить работы, но уже в следующем месяце мы думаем, что возобновим процесс. В парке по проекту появится первый летний кинотеатр, чтобы люди по вечерам могли собираться и смотреть фильмы, мультфильмы, будет построен собственный дом культуры, для детей будет создан веревочный парк, а старые аттракционы заменены на новые", - рассказал ТАСС начальник отдела ЖКХ Минстроя Ингушетии Омар Гетагажев.

Можжевельник в скверах и фонтан "Кукуруза"

В Ставропольском крае в этом году благоустроят 30 общественных пространств, а до 2024 года планируют 1 170. В самом центре села Дивное Апанасенковского района обновят сквер, площадь которого превышает 18 тыс. кв. м: высадят можжевельник, падубы, розы, барбарис. Будет благоустроена и аллея по улице Набережной в станице Ессентукской Предгорного района, где по всему ее периметру проложат велосипедную дорожку. В Лермонтове обновят сквер Победы, отреставрируют мемориал с Вечным огнем героям войны и памятник шахтерам.

Благоустроят центральный в селе Грачевка Грачевского района Сквер 60-летия Победы. Здесь будет создано несколько зон: фотозона, зона для отдыха и спорта для пожилых людей, зона с детской площадкой и воркаутом, а также зона с композициями "Звезда" и "Стена Памяти" на входе к памятнику. Новые зоны отдыха с фонтаном появятся и у мемориала "Огонь Вечной Славы" в городе Благодарном Благодарненского района. В Изобильном обновят Парк Победы, который был заложен в 1935 году в самом центре города.

В Кабардино-Балкарии в станице Котляревская приступили к благоустройству общественной территории центрального сквера, расположенного вблизи дома культуры. Некогда "визитная карточка" станицы и символ сельскохозяйственных побед тружеников колхоза "Красная нива" фонтан "Кукуруза" на протяжении нескольких десятилетий не эксплуатировался, коммуникации под ним пришли в негодность. После ремонта фонтан заработает по-новому, а его чашу украсят декоративными элементами.

В городе Майский уже завершены работы по благоустройству части парковой зоны. "В результате проведенных работ по благоустройству в парке появились новые скамейки и урны, реконструировано уличное освещение аллеи для удобства отдыха в вечернее время. Положительные эмоции горожан вызвал отреставрированный стационарный стенд на входе в парк, посвященный юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Этим летом городская администрация готовится к публичным обсуждениям по выбору очередной общественной площадки для благоустройства в 2021 году", - сообщили в администрации города.

Как рассказали в Министерстве строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесской Республики, в регионе на 2020 год запланировано благоустройство 56 дворовых территорий многоквартирных домов, а также 12 общественных территорий. Все они будут адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Обновленная набережная и проекты от студентов

Благоустройство в Чеченской Республике коснется парков, скверов и улиц во всех муниципалитетах - всего 91 территории. Как рассказала ТАСС замминистра строительства и ЖКХ региона Алиса Ибрагимова, 11 проектов благоустройства, разработанные студентами на базе регионального центра компетенций по вопросам городской среды, будут реализованы в Итум-Калинском и Шелковском районах Чечни.

"Привлекая к разработке дизайн-проектов студентов вузов, достигается решение вопроса кадрового дефицита и задач нацпроекта. Его реализация позволяет выявлять талантливую молодежь, способную профессионально и творчески решать вопросы градостроительства, сохраняя историческое наследие, городскую среду региона. Студенческие проекты включают в себя спортивные и детские игровые площадки, парковые и пешеходные зоны", - рассказала Ибрагимова.

Во Владикавказе благоустраивают 16 общественных территорий, одна из которых - набережная Терека в районе улицы Коцоева. Сейчас проводится реконструкция лестницы, здесь будет уложено 280 кв. м базальтовой плитки. Картину, расположенную на спуске к реке, планируется передать на реставрацию, после чего она будет возвращена на прежнее место. Завершить работ планируют к осени.

"Федеральный проект благоустройства городской среды в этом году позволяет нам провести работы на рекордном количестве объектов в республике, в плане - 39 общественных территорий и 128 дворовых. Участие в проекте принимают все районы Северной Осетии", - отметил министр ЖКХ, топлива и энергетики республики Майран Тамаев.

В Моздокском районе республики обновляют сразу три сквера: сквер мемориального комплекса воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, Дружбы народов и имени Братьев Дубининых. В селе Виноградном в открытом в 1975 году сквере, где расположен монумент Вечной Славы, уже завершены работы. В Дигорском районе запланировано благоустройство четырех общественных территорий, расположенных в селах Кора-Урсдон, Карман-Синдзикау, Дур-Дур и в станице Николаевская.

Нацпроект "Жилье и городская среда" призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города - красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Проект "Формирование комфортной городской среды" предполагает, что почти треть россиян будут участвовать в решении вопросов развития городской среды, а доля городов с благоприятной средой достигнет 60% - это в два с лишним раза больше, чем в 2019 году.