В Приморье стартовал международный автопробег "От общей Победы - к общему миру"

ВЛАДИВОСТОК, 22 июня. /ТАСС/. Международный патриотический автопробег из Приморского края в Москву "От общей Победы - к общему миру" стартовал 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны. Его участники в легендарном автомобиле ГАЗ М-20 "Победа" провезут через всю страну Знамя Победы площадью 200 кв. м и 300-метровую Георгиевскую ленту, сообщил ТАСС в понедельник руководитель проекта, заместитель председателя всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Виктор Кауров.

"Во главе колонны - легендарный автомобиль "Победа". С нами на маршруте - Знамя Победы площадью 200 кв. м, длиной 20 м и шириной 10 м и 300-метровая Георгиевская лента шириной 7,5 м - это основные символы Победы. Для разворачивания Знамени Победы необходимо около 30 человек. Георгиевскую ленту такого масштаба можно развернуть только с участием от 1,5 тыс. до 2 тыс. человек", - сказал Кауров.

Он уточнил, что во время автопробега его участники будут раздавать буклеты с рассказом об истории Знамени Победы и Георгиевской ленты. В завершение автопробега издадут еще один буклет с информацией обо всех населенных пунктах, которые посетят его участники, с описанием их истории и фотографиями.

Участниками пробега стали юнармейцы, члены "Боевого братства" и члены волонтерской роты "Боевого братства", жители Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской области. Они планируют посетить полки, дивизии дальней авиации и сухопутных войск. Маршрут пробега пройдет по городам России через космодром "Восточный" и Монголию. Пробег завершится в день окончания Второй мировой войны, 2 сентября, в Москве на Поклонной горе. Итоговым мероприятием акции должен стать круглый стол, на который организаторы планируют пригласить представителей семи стран мира - союзниц Советского Союза в победе во Второй мировой войне. В финале будет принята резолюция, адресованная мировому сообществу, с призывом к "движению от общей Победы к общему Миру".

Организаторы акции - всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое братство", молодежное общественное движение "За патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи "Волонтерская рота Боевого братства" и всероссийское движение "Юнармия". Она проводится при поддержке Министерства обороны РФ и Фонда президентских грантов.