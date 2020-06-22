Фонд "Инсан" передал 70 т продуктов и средства защиты на 12 млн рублей регионам СКФО

МАХАЧКАЛА, 22 июня. /ТАСС/. Более 70 т продуктов и средства индивидуальной защиты (СИЗ) на 12 млн рублей передал трем регионам Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) дагестанский благотворительный фонд "Инсан" за последний месяц. Помощь была оказана оставшимся без доходов из-за введения режима самоизоляции, сообщил ТАСС в понедельник руководитель фонда Магомедрасул Ахмедов.

"В период пандемии в Дагестане наш фонд раздал почти 300 т продуктов для жителей республики. Видя эту работу, к нам начали поступать заявки из соседних регионов. Было принято решение помочь и им. Так, 5 июня гуманитарная помощь с продуктовыми наборами в размере 25 т и средствами СИЗ на общую сумму 4 млн рублей была доставлена и передана братскому народу Карачаево-Черкесии. Позже аналогичную помощь по 25 т продуктов и партию СИЗ на 4 млн рублей каждая получили Северная Осетия и Кабардино-Балкария", - сказал Ахмедов.

По его словам, оказанная регионам гуманитарная помощь включают в себя продукты первой необходимости и средства индивидуальной защиты для врачей (многоразовые костюмы, очки, бахилы, кислородные концентраторы, одноразовые маски и другое). "Средства для оказания такой помощи пожертвовали простые граждане из разных регионов страны, но в основном жители Дагестана", - уточнил Ахмедов, пояснив, что СИЗ для врачей переданы представителям региональных Минздравов, а продукты распределены нуждающимся через муфтияты регионов.

Ранее ТАСС сообщал, что фонд "Инсан" за последние два месяца оказал помощь почти на 50 млн рублей жителям Дагестана, оставшимся без доходов в связи с введением режима самоизоляции. Всего фондом "Инсан" по всему Дагестану была оказана финансовая помощь на сумму свыше 35,7 млн рублей. Благодаря этим деньгам были решены материальные проблемы подопечных - погашены долги, куплены лекарства, оплачена аренда жилья и другое.

Кроме того, за этот период филиалы фонда во многих городах и районах Дагестана провели акции "Продукты в каждый дом", в рамках которых по всему региону распределили более 250 т продовольствия среди около 25 тыс. семей. На это было потрачено свыше 11,5 млн рублей. Также продуктовая помощь была оказана и врачам республики, которые на местах боролись с новым коронавирусом. Только в мае фонд "Инсан" передал 300 тыс. пакетов с горячей едой населению, в том числе медикам, работникам полиции. Одновременно с этим в больницы были поставлены СИЗ и кислородные аппараты.

Ситуация в регионе

По последним данным рабочей группы аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО по координации действий регионов в борьбе с распространением коронавируса, на 19 июня коронавирусная инфекция подтверждена у 26 146 жителей округа. За прошедшие сутки число случаев заболевания выросло на 473. В округе умер 621 человек, выздоровели и выписались из медицинских учреждений 17 027 человек. В больницах округа в тяжелом состоянии находятся 237 пациентов, в состоянии средней тяжести - 1 492.