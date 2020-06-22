Генеральная репетиция парада Победы прошла во Владикавказе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. /ТАСС/. Участники парада Победы, который пройдет 24 июня во Владикавказе, провели в понедельник его генеральную репетицию на городской площади Свободы, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В парадном строю по главной площади Владикавказа прошли знаменные группы государственного флага Российской Федерации, копий Знамени Победы и знамени Вооруженных сил РФ, рота почетного караула в форме одежды трех видов вооруженных сил, парадный расчет управления 58-й армии ЮВО, сводные роты и батальоны соединений и частей армии, расположенные в границах Владикавказского гарнизона, парадный расчет Северо-Кавказского суворовского училища, а также парадный расчет от Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ", - говорится в сообщении.

По площади прошли более 1,1 тыс. человек. Кроме того, было задействовано 53 единицы техники, в том числе грузопассажирские автомобили повышенной проходимости "УАЗ-3151", танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, многоцелевые автомобили повышенной проходимости "ГАЗ-2330 "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", гаубицы "Мста-С", автомобили "Урал-4320" со 120-миллиметровыми минометами 2Б11, многоцелевой мобильный комплекс связи "Редут", командно-штабные машины Р-149АКШ, автомобили "УАЗ "Патриот", реактивные системы залпового огня "Ураган".

Музыкальное сопровождение обеспечил военный оркестр Владикавказского гарнизона.

После прохождения пеших парадных расчетов и техники над площадью пролетели шесть вертолетов. "В демонстрационном пролете задействована авиационная группа на ударных вертолетах Ми-28 "Ночной охотник", транспортно-боевых Ми-35, транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ "Терминатор" каждого по две единицы", - сообщили в пресс-службе.

Парад Победы во Владикавказе пройдет 24 июня в 10:00 по местному времени.

Парады Победы 24 июня

Парады в честь 75-летия Победы пройдут 24 июня в 28 городах России, в том числе городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, армий и армейских корпусов, флотов. Во многих других городах предполагается проведение праздничных мероприятий в других форматах, в том числе торжественных шествий. В некоторых регионах из-за эпидемической обстановки власти отказались от проведения шествий либо решили провести парады без зрителей.

На Юге России военные парады пройдут в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе и Каспийске. В них примут участие более 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 современных образцов вооружения и военной техники, а также техники времен Великой Отечественной войны.