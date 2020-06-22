Росреестр в 2021 году станет председателем в международном арктическом проекте

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Председательство в международном проекте "Инфраструктура пространственных данных Арктического региона" (ИПД Арктики) в середине 2021 года перейдет к Росреестру, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

Проект является совместной инициативой национальных картографических служб восьми стран. Его цель - обеспечить возможность совместного использования пространственных данных для поддержки устойчивого социально-экономического развития арктических территорий. Председательство в ИПД Арктики происходит в соответствии с председательством стран-участниц в Арктическом совете - межправительственной организации арктических государств. Председательство в совете переходит от одного государства к другому каждые два года. В мае 2019 года оно на два года перешло к Исландии.

"Участники международного проекта "Инфраструктура пространственных данных Арктического региона" (ИПД Арктики) в формате видеоконференции одобрили стратегический план на 2020-2025 годы по развитию многомерной "цифровой" Арктики. Страны-участники договорились, что в начале июня 2021 года на последующие два года председательство в проекте перейдет к Росреестру", - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия одобрена дорожная карта по реализации ИПД Арктики на следующие пять лет, а также определены ожидаемые результаты. По данным Росреестра, все мероприятия коррелируются с эталонной моделью проекта: она включает в себя компоненты, которые необходимы для создания многомерной "цифровой" Арктики.

"Официальные надежные пространственные данные и информация должны стать необходимым компонентом для поддержки устойчивого социального, экономического и экологического развития в Арктике. Помощь в удовлетворении этой растущей потребности заявлена в стратегическом плане ИПД Арктики на 2020-2025 годы как приоритетная", - отмечают в пресс-службе ведомства.

О проекте

Проект "Инфраструктура пространственных данных Арктического региона" предусматривает сотрудничество по обмену геопространственными данными между национальными картографическими службами Дании (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландии, Канады, Норвегии, России, США, Финляндии и Швеции. Он призван обеспечить доступ правительственным, научным и частным организациям, а также гражданам к геопространственным данным Арктического региона, электронным картам и инструментам для улучшения качества мониторинга и принятия решений. Росреестр участвует в этом проекте с 2014 года.

В рамках инициативы разработан портал, который предоставляет доступ к актуальным картам, а также к тематическим геопространственным данным и сервисам. Он обеспечивает поиск, визуализацию, оценку и интеграцию геопространственных данных из различных источников.

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.