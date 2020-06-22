Аэропорт Нальчик вернулся к ежедневному графику работы с 22 июня

НАЛЬЧИК, 22 июня. /ТАСС/. Аэропорт Нальчик возобновил ежедневный режим работы с 22 июня. С 1 апреля он работал в ограниченном режиме в связи с распространением коронавирусной инфекции и снижением количества рейсов, сообщил в понедельник журналистам представитель аэропорта Ислам Шомахов.

"С сегодняшнего дня аэропорт Нальчик переходит на ежедневную работу в связи с возобновлением рейсов авиакомпании "Победа" во Внуково, с 1 апреля работали в отдельные дни, в усеченном графике. <...> На первом рейсе прилетел символичный боинг, загрузка на котором составила 90%. В связи с возвращением "Победы" в Нальчик изменилась и ценовая политика авиакомпании "Аэрофлот" (билеты в среднем стоят 2-2,5 тыс. рублей - прим. ТАСС). Несмотря на стабильную обстановку в республике, в аэропорту соблюдается масочный режим и все меры предосторожности", - сказал Шомахов.

Рейс авиакомпании "Победа" из московского аэропорта Внуково в Нальчик прибыл в понедельник точно по расписанию. На носу самолета была нарисована медицинская маска, на фюзеляже надпись: "Спасибо героям в белых халатах!" Пассажиров проводила вместе со своими коллегами амбассадор лоукостера, старший бортпроводник "Победы" Полина Сычева.

"Победа" наконец-то возобновила полеты в Нальчик, сегодня мы прилетели на самолете с маской, поскольку вчера отмечался День медицинского работника. У нас сегодня рейс практически полный, люди летят счастливые, довольные, обрадовались, что смогли прилететь к своим родственникам, сегодня очень много маленьких детишек. Мы сами очень рады, что наконец-то вернулись в Нальчик, и нам очень приятно, что наши клиенты вернулись к нам, многие из них летают с нами не первый раз", - пояснила она журналистам у трапа самолета.

В настоящее время из аэропорта Нальчика в Москву и обратно ежедневно осуществляется один рейс авиакомпанией "Победа". "Аэрофлот" летает в Нальчик из Москвы четыре раза в неделю.