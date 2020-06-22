Рейсы из Санкт-Петербурга в Нальчик возобновятся с 1 июля

НАЛЬЧИК, 22 июня. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" возобновит полеты из Санкт-Петербурга в Нальчик с 1 июля, прерванные из-за пандемии, сообщил в понедельник ТАСС представитель аэропорта Нальчик Ислам Шомахов.

"Мы хотим обрадовать жителей нашей республики новостью о том, что с 1 июля авиакомпания "Победа" возобновляет рейсы в северную столицу - Санкт-Петербург по понедельникам, средам и субботам. Если спрос будет, возможно, что в неделю появится и четвертый рейс", - сказал Шомахов.

Он также рассказал, что с 22 июня аэропорт перешел на ежедневный режим работы, который был прерван 1 апреля из-за распространения новой коронавирусной инфекции. С 21 июня авиакомпания "Победа" возобновила ежедневные полеты в Нальчик из московского аэропорта Внуково. с 28 июня авиакомпания "Аэрофлот" также возвращается к ежедневному режиму полетов в Нальчик, в настоящее время и до 27 июня в Москву из Нальчика и обратно авиакомпания осуществляет четыре рейса в неделю.

"Казалось бы, что с приходом "Победы" пассажиропоток должен сократиться, но с возвращением "Победы", из-за конкуренции, "Аэрофлот" снижает цены, и загрузка не снижается. Билеты "Победы" продаются по 2-2,5 тыс. рублей, и спрос не снижается", - отметил собеседник агентства.

Ранее в администрации аэропорта сообщали, что планируют открыть региональные рейсы в Краснодар, Сочи и Симферополь, но пока конкретных решений по этим направлениям нет.

По итогам 2019 года пассажиропоток аэропорта Нальчик составил 118 429 человек. По внутренним - 114 857 человек, по международным - 3 572.