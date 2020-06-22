Волонтеры проведут экспедицию по восстановлению имен защитников Аджимушкая в Керчи

ЖЕСТЯНАЯ ГОРКА /Новгородская область/, 22 июня. /ТАСС/. Волонтеры Общероссийского народного фронта проведут экспедицию по восстановлению имен защитников Аджимушкайских каменоломен в Керчи летом этого года, сообщила в понедельник ТАСС сопредседатель ОНФ и ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева.

"Я могу сказать, что у нас экспедиция [будет] с 19 июля по 10 августа в Керчи. Это именно Аджимушкайские каменоломни. Задача не только поднять останки, а задача выяснить события, о которых мало что известно. Всего, что происходило во время обороны Аджимушкайских каменоломен, и, конечно, поиск документов, которые позволят восстановить имена защитников, поскольку практически все они числятся пропавшими без вести", - сказала она.

По ее словам, в поисковых работах будет задействовано около 60 волонтеров из Ростовской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской области, Астрахани, Москвы и Санкт-Петербурга.

Цунаева сообщила, что будут обследованы малые центральные Аджимушкайские каменоломни. "Экспедиция 48-я по счету, то есть преемственность имеет место быть. Это тотальная проверка всей территории, на которую мы выходим по результатам предыдущих экспедиций и архивных изысканий. По итогам экспедиции будет традиционно подготовлен отчет", - сказала она.

Аджимушкайские каменоломни стали местом последних боев защитников Крыма в 1942 году. После поражения советских войск на Керченском полуострове и поспешной эвакуации части сил Крымского фронта отряды прикрытия остались на рубежах у поселка Аджимушкай. Исчерпав все возможности для борьбы на поверхности и не имея приказа на отход, бойцы и командиры спустились под землю, создав мощные, хорошо организованные очаги сопротивления. Сформированный в каменоломнях гарнизон насчитывал, по разным данным, от 5 до 15 тыс. человек и продолжал борьбу еще почти полгода.

Память войны

Крым стал одним из основных регионов для реализации проекта "Без срока давности". Его цель - сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР - жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. Организаторы проекта запланировали историко-архивный блок, в том числе выявление и рассекречивание архивных документов, подготовка сборников и выставок.

Работа будет идти по всем трем направлениям: архивные исследования, поисковые работы, просветительская деятельность.

Во время Великой Отечественной войны полуостров стал местом ожесточенных боев с немецко-фашистскими войсками. С ноября 1941 года по июль 1942 года продолжалась оборона Севастополя - последнего форпоста в Крыму. Все время оккупации на полуострове активно действовали партизаны и подпольщики.

31 октября 1943 года началась Керченско-Эльтигенская десантная операция, в результате которой советским войскам удалось захватить плацдармы неподалеку от города Керчь. Эльтигенский плацдарм удержать не удалось, зато северо-восточнее города советские войска вели боевые действия до апреля. В ноябре 1943 года удалось "закупорить" немецко-румынские войска в Крыму, перекрыв Перекопский перешеек и захватив плацдармы южнее Сиваша. Крымская операция, в результате которой был освобожден полуостров, продолжалась с 8 апреля по 12 мая 1944 года.