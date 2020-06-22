Полицейские Северной Осетии приняли участие в акции "Свеча памяти"

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники МВД в Северной Осетии приняли участие в акции "Свеча Памяти", выложив горящими лампадами слово - "Помним" на территории военно-исторического музея "Барбашово поле". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник.

"В знак благодарности ветеранам и погибшим в той страшной войне за их подвиг, бесстрашие, самоотверженность и безграничную любовь к своей Родине у мемориальной плиты, на которой золотыми буквами высечены имена героев, сотрудники республиканского МВД зажгли "Свечу Памяти", выложив горящими лампадами слово - "Помним", - говорится в сообщении.

В этом году всероссийская акция, к которой ежегодно присоединяются и сотрудники Министерства внутренних дел Северной Осетии во главе с руководством полицейского ведомства, состоялась на мемориальном комплексе под открытым небом "Барбашово поле" в 4 утра.

Мемориальный комплекс "Барбашово поле" был создан в 2018 году на въезде во Владикавказ возле памятника Петру Барбашову - Герою Советского Союза, командиру отделения 34-го мотострелкового полка НКВД, который накрыл своим телом дзот.

На специальных площадках в музее расположены артиллерийские, зенитные и минометные системы. Боевые орудия размещены на фоне фотогалереи общей протяженностью более 100 м с уникальными кадрами битвы за Кавказ, фотографиями военных лет, повествующими о героическом подвиге защитников Владикавказа.