Больницы Оренбургской области возобновили плановый прием пациентов

ОРЕНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Плановая госпитализация пациентов в стационары больниц Оренбургской области, приостановленная из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, восстановлена. Об этом сообщила в ходе прямого эфира в Instagram в понедельник вице-губернатор, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

"Мы потихонечку начинаем подключать плановую медицинскую помощь, распоряжение подписано. Ряд требований [предъявляется] к лечебным учреждениям. Это и обследование перед плановой госпитализацией на коронавирусную инфекцию, и пациент будет в течение двух суток после госпитализации находится в обсервационном отделении, где он повторно будет проходить обследование, и, соответственно, только по его результатам будет приниматься решение о поступлении пациента уже в отделение", - сказала Савинова.

По мнению министра, соблюдение таких мер позволит не допустить распространения инфекции в стационаре, даже если произойдет занос вируса в лечебное учреждение.

С 20 июня в Оренбургской области отменен режим обязательной самоизоляции для жителей региона, но сохраняется запрет на проведение семейных мероприятий, где присутствуют более десяти человек. Савинова рекомендовала соблюдать необходимые меры защиты при посещении общественных мест, а на прогулки ходить только с членами своей семьи. Новая редакция указа губернатора о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции также позволяет открыться летним кафе, верандам и террасам ресторанов при условии использования одноразовой посуды. Разрешаются мероприятия, связанные с подготовкой и проведением ЕГЭ, проведение экскурсий в музеях в группах до пяти человек.

В Оренбургской области официально зарегистрированы 3 245 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 64 за прошедшие сутки. По данным оперштаба региона, 2 412 человек выздоровели, из них за сутки - 14. 33 пациента находятся в тяжелом состоянии, четверо - на искусственной вентиляции легких, 106 пациентов получают кислородную поддержку. Еще 259 инфицированных находятся в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном.