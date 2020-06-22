В Северной Осетии возложили цветы к могилам ветеранов и защитников Отечества

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 июня. /ТАСС/. Жители Северной Осетии в День памяти и скорби возложили венки и цветы к могилам ветеранов и защитников Отечества разных лет на Аллее Славы, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
"День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны. Самая кровопролитная страница в истории нашей Родины навсегда изменила жизнь десятков миллионов людей. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем великий подвиг наших старших, которые освободили мир от фашизма. Трудно даже представить, какие суровые испытания выпали на долю наших дедушек и бабушек. Мы перед ними в неоплатном долгу", - пишет на своей странице в Instagram глава республики Вячеслав Битаров, который принял участие в церемонии возложения цветов.
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День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны... Самая кровопролитная страница в истории нашей Родины навсегда изменила жизнь десятков миллионов людей. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем великий подвиг наших старших, которые освободили мир от фашизма. Трудно даже представить, какие суровые испытания выпали на долю наших дедушек и бабушек. Мы перед ними в неоплатном долгу. Из 95 тысяч солдат и офицеров, ушедших на фронт из Северной Осетии, более половины не вернулись домой. Золотой Звездой Героя Советского Союза были награждены 79 наших отважных земляков, 12 стали полными кавалерами ордена Славы! Мы никогда не забудем, как ковалась великая победа! Вечная память погибшим, вечная слава героям, сражавшимся за нашу Родину!
На Аллее Славы горящими лампадами выложили звезду и надпись "1941". В мероприятии также приняли участие депутаты парламента, члены правительства, военнослужащие, сотрудники администрации города Владикавказ, а также представители общественных и молодежных организаций.
Из 95 тыc. солдат и офицеров, ушедших на фронт из Северной Осетии более половины не вернулись домой. Золотой Звездой Героя Советского Союза были награждены 79 жителей республики, 12 стали полными кавалерами ордена Славы.