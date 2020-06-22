В Северной Осетии возложили цветы к могилам ветеранов и защитников Отечества

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 июня. /ТАСС/. Жители Северной Осетии в День памяти и скорби возложили венки и цветы к могилам ветеранов и защитников Отечества разных лет на Аллее Славы, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны. Самая кровопролитная страница в истории нашей Родины навсегда изменила жизнь десятков миллионов людей. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем великий подвиг наших старших, которые освободили мир от фашизма. Трудно даже представить, какие суровые испытания выпали на долю наших дедушек и бабушек. Мы перед ними в неоплатном долгу", - пишет на своей странице в Instagram глава республики Вячеслав Битаров, который принял участие в церемонии возложения цветов.