Школы Ставрополья обеспечат бесконтактными термометрами и оборудованием для дезинфекции

СТАВРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Власти обеспечат школы Ставропольского края оборудованием для очистки воздуха и бесконтактной термометрии. Все необходимое будет закуплено для образовательных организаций к началу нового учебного года, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"Прием готовности школ региона будет осуществляться с учетом новых санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. В том числе глава региона поручил обеспечить все школы края специальным оборудованием для обеззараживания воздуха и бесконтактной термометрии", - говорится в сообщении.

Средства на закупку будут выделены из бюджета Ставропольского края. Губернатор Владимир Владимиров поручил провести процедуры по закупке и поставке оборудования в сжатые сроки.

Ранее Владимиров сообщал, что из бюджета края было выделено 68 млн рублей на закупку очистителей воздуха и другого оборудования для школ и детских садов в период пандемии, 38 млн рублей направили на поставку дополнительного оборудования в школы, где будут открыты пункты проведения единого государственного экзамена.

Режим всеобщей самоизоляции в Ставропольском крае был снят 11 июня 2020 года, в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим и необходимость соблюдения социальной дистанции. С начала пандемии в крае зарегистрирован 4 451 случай заражения коронавирусом, 85 пациентов умерли.