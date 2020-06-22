На строительство больницы на Соловках выделят 247 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 22 июня. /ТАСС/. Власти Архангельской области в 2020 году выделят 247,7 млн рублей из бюджетов разных уровней на строительство нового здания единственной участковой больницы на Соловецком архипелаге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона, распространенном в понедельник.

"Соловчан волнует строительство в поселке на архипелаге нового здания участковой больницы. В 2020 году на реализацию проекта предусмотрено 203,2 млн рублей за счет федерального бюджета и 44,5 млн - за счет областного. Начало аукционных процедур запланировано на первую декаду июля 2020 года, заключение контракта - на август. Сейчас готовится площадка под строительство", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, строительство нового здания для поликлиники является лишь частью работы в сфере развития инфраструктуры островов. Например, сейчас идет реконструкция системы водоснабжения и водоответдения: отремонтированы очистные сооружения, насосная станция, а также идет постройка канализационных сооружений. Завершить эти работы планируется до конца 2021 года.

Кроме того, в поселке Соловецкий ведутся работы по созданию современного аэропорта, строительство осуществляется по федеральному проекту "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" (включен в национальный проект "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры"). Начиная с мая 2019 года были выполнены первые два этапа проекта, в частности, старые металлические плиты взлетно-посадочной полосы заменили на новое железобетонное покрытие, также была построена рулежная дорожка и перрон, способный принять до четырех самолетов.

"Сейчас идет третий этап реконструкции аэропортового комплекса, планируется устройство оставшегося 541 метра ВПП, после чего ее длина составит 1,5 тыс. метров, установка светосигнального, биоакустического и метеорологического оборудования", - отмечается в сообщении.

Государственная программа "Развитие энергетики" входит в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) на период до 2024 года". КПМИ предполагает строительство более 500 различных объектов транспортной и энергетической инфраструктуры в Арктике: дорог, мостов, аэропортов, подходов к портам, логистических центров, объектов Северного морского пути и других. Общая стоимость проектов составляет 7 трлн рублей, из которых только около 3 трлн рублей планируется выделить из федерального бюджета, а остальные средства привлечь у инвесторов.