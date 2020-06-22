В Мурманской области завершилась акция "Сад памяти"

МУРМАНСК, 22 июня. /ТАСС/. Последние деревья высадили в День памяти и скорби в мурманской Долине Славы в рамках всероссийской акции "Сад памяти". Об этом сообщила ТАСС в понедельник директор центра экологических инициатив "Чистая Арктика" Екатерина Макарова.

"Сегодня мы высадили последние саженцы деревьев в рамках акции "Сад Памяти", приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Долине Славы к команде волонтеров присоединились губернатор области Андрей Владимирович Чибис и командующий СФ вице-адмирал Александр Алексеевич Моисеев", - сказала Макарова.

Ранее сообщалось, что в Долине Славы активисты "Чистой Арктики", Проектного офиса развития Арктики и Экофонда Сибирского федерального университета высадят 200 саженцев ольхи, сосны лапландской, сирени, рябины, черемухи и боярышника. "Основную часть растений высадили в субботу, около 40 - в воскресенье и оставшуюся часть сегодня. А всего за время проведения акции в Мурманской области было высажено более 1 000 саженцев различных деревьев при участии 380 волонтеров", - пояснили в "Чистой Арктике".

Как сообщает пресс-служба правительства Мурманской области, глава региона Андрей Чибис, принимая участие в торжествах и экологической акции в Долине Славы, подчеркнул, что задача живущих - хранить память и передавать молодому поколению, беречь памятные места, которые хранят историческую правду о Великой Отечественной войне.

"В Долине Славы появился Сад памяти о тех, кто здесь захоронен, о тех ребятах, которых матери не дождались с войны, о мужчинах, которые не видели, как растут их дети, о молодых девчонках, не вернувшихся с фронта. Сегодня по всей стране 27 миллионов таких саженцев высажено в память обо всех, кто отдал свои жизни, не отдав свою страну на растерзание. Наша задача - сохранить историю", - приводятся в сообщении слова Чибиса.