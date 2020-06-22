В Северной Осетии проведут бесплатный мастер-класс для предпринимателей

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 июня. /ТАСС/. Бесплатный мастер-класс для предпринимателей проведут онлайн в Северной Осетии 27 июня, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития республики.

"Фонд поддержки предпринимательства совместно с учебным центром "Стартап" организует 27 июня проведение обучающего мастер-класса онлайн на тему "Инструменты привлечения ресурсов и финансирования в проект (краудфандинг, фандрайзинг, партнерство)", - говорится в сообщении.

Цель мастер-класса заключается в обмене опытом по привлечению средств и партнеров в проект. Также запланирован разбор инструментов и анализ ошибок, ведущих к провалу успешных идей.

Тренером выступит представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в республике, член совета по развитию малого и среднего предпринимательства при министерстве экономического развития региона, президент учебного центра "Стартап" Азамат Гаглоев.