Минута молчания и тысячи гвоздик: как почтили память героев в День памяти и скорби в СКФО

МАГАС, 22 июня. /ТАСС/. Жители Северного Кавказа в День памяти и скорби провели онлайн-концерты, возложили цветы к воинским мемориалам и почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, в ряде регионов проходит акция "Красная гвоздика".

Так, на Ставрополье в рамках всероссийской акции раздадут жителям более 3500 значков красных гвоздик - всенародного символа памяти павших героев и благодарности ныне живущим ветеранам Великой Отечественной войны. В акции может принять участие любой желающий, внести пожертвование и получить значок, а все пожертвования предназначены для оказания помощи ветеранам.

"Пока в регионе запрещены массовые мероприятия, поэтому мы запустили акцию в Ставрополе во время памятных мероприятий на мемориале "Огонь Вечной Славы". Сейчас определяемся с муниципалитетами, волонтеры продолжат акцию либо на площадях городов, либо в партнерских организациях, сбор средств идет в специальные боксы, в прошлом году благодаря акции мы смогли помочь четырем ветеранам. Все волонтеры обеспечены необходимыми средствами защиты - масками, перчатками, дезинфицирующими средствами", - сообщила ТАСС региональный координатор движения "Волонтеры Победы" в Ставропольском крае Ульяна Герр.

В Кабардино-Балкарии прошел ряд онлайн-акций. Так, школьники региона записали видеорассказы об эпизодах Великой Отечественной войны в рамках всероссийской акции "Дети войны", а артисты и мастера искусств республики провели онлайн-концерт. "Онлайн концерт, посвященный дню начала войны, организован силами мастеров искусств Кабардино-Балкарии", - сообщили ТАСС в Минкультуры КБР, отметив, что концерт можно посмотреть на сайте ведомства.

На центральной улице Нальчика жители услышали объявление минуты молчания, записанное диктором Игорем Кирилловым специально к этому дню. Также в республике, как и в Ставропольском крае, прошла всероссийская акция "Красная гвоздика". Глава республики Казбек Коков почтил память воинов-защитников стратегической "Высоты-910" в Баксанском районе и возложил цветы к мемориалу, который был отреставрирован к 75-летию Победы.

Две памятные даты

В Ингушетии в День памяти и скорби вспоминают не только ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны, но также и более 100 сотрудников правоохранительных органов, которые были убиты боевиками в результате нападения на регион в ночь на 22 июня в 2004 году.

"В этот день началась самая страшная, ожесточенная и кровопролитная война в мировой истории, которая навсегда осталась в памяти человечества как великий исторический подвиг советского народа. Эта незабываемая трагическая дата в новой истории России и Ингушетии вдвойне прискорбна для нашего народа, она связана с трагическими событиями ночи 22 июня 2004 года, когда несколько сотен боевиков, собранных в организованные отряды, одновременно напали на пять крупных населенных пунктов Ингушетии. Эта жестокая террористическая акция боевиков привела к гибели более 100 человек - сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, простых граждан республики", - сказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на церемонии возложения цветов к вечному огню на Мемориале памяти и славы.

Также рабочий день в Министерстве внутренних дел республики начался с церемонии возложения цветов к мемориалу памяти погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам МВД Ингушетии. А министерством по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики совместно с МВД по региону проведена акция по духовно-нравственному воспитанию населения. В рамках акции на стационарных постах ДПС были розданы информационные брошюры "Мусульманин на государственной службе" и "Любовь к родине в исламе".

О дате

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тыс. самолетов, танков и артиллерийских орудий. 25 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". В перечень памятных дат была включена новая - 22 июня - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны.