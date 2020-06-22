Ульяновские власти запустят проект "Земский главный врач" для сокращения дефицита кадров

УЛЬЯНОВСК, 22 июня. /ТАСС/. Проект "Земский главный врач" реализуют в Ульяновской области для решения вопроса с дефицитом медицинских специалистов на селе. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Сергей Морозов в своем видеообращении к жителям.

"В настоящее время мы готовим новый региональный проект, который позволит нам привлечь в районы штучных специалистов - "Земский главный врач". Данный проект предусматривает для участников субсидию в размере 3 млн рублей", - сказал он.

Проект будет реализован по аналогии с уже действующей программой "Земский доктор", а также региональными проектами "Земский фельдшер" и "Земская медицинская сестра". По словам Морозова, благодаря этим мерам поддержки власти региона смогли решить острый вопрос дефицита кадров в первичном звене здравоохранения.

"Нам удалось повысить отметку в 70% укомплектованности медицинских учреждений специалистами с высшим медицинским образованием", - уточнил губернатор.

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Она предусматривает выделение 1 млн рублей врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет.