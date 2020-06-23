На Камчатку доставили новый мобильный компьютерный томограф

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июня. /ТАСС/. Современный мобильный компьютерный томограф, который закроет потребности жителей региона в этом виде диагностики, доставлен на Камчатку. Новое медоборудование установят в краевом Центре компьютерной томографии, который с 21 июня переведен в круглосуточный режим работы, сообщил в ходе оперативного совещания во вторник врио главы региона Владимир Солодов.

"На Камчатку доставлен мобильный КТ. А сегодня в регион прибывают четыре специалиста, которые будут заниматься его настройкой. Этот аппарат можно использовать очень гибко и в случае необходимости перемещать по территории края на автомобиле, воздушном или водном транспорте, что позволит наладить диагностику, которая является ключевой сейчас при выявлении коронавирусной инфекции", - сказал Солодов.

Ранее в интервью ТАСС врио главы региона сообщал, что состояние некоторых медучреждений полуострова не позволяет установить в них современное медоборудование, поэтому мобильные томографы - лучшее оперативное решение сложившейся ситуации.

Камчатский край в настоящий момент лидирует в ДФО по количеству заразившихся коронавирусом на 100 тыс. населения, а ежесуточный прирост количества пациентов с подтвержденным диагнозом составляет около 3%, что выше, чем в большинстве субъектов макрорегиона. В настоящий момент компьютерная томография - один из основных способов выявления пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.

Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев также поручил Минздраву РФ направить в Камчатский край достаточное число медицинских работников. В регионе уже работают медики из Хабаровска, Владивостока, Москвы, а также туда направили бригады военных врачей.