На севере Камчатки установлен абсолютный температурный рекорд

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июня. /ТАСС/. Воздух в селе Слаутное Пенжинского района края в минувшие выходные прогрелся до 29 градусов, что является максимумом для этих дней за всю историю наблюдений, сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Приходько.

"20 июня обширный антициклон в выходные сместился из Берингова моря в Охотское, благодаря чему сухая и теплая погода установилась в большинстве районов края. На севере полуострова зафиксирован температурный рекорд - станция в селе Слаутное Пенжинского района 21 июня регистрировала температуру воздуха 29 градусов, что является максимумом для этих дней за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд, установленный еще в прошлом веке, составлял 28 градусов", - рассказала Приходько.

Метеоролог уточнила, что аномально высокие для севера Камчатки температуры столь непродолжительное время не могут привести к таянию вечной мерзлоты и повлиять на экосистему, однако из-за жары увеличивается вероятность возникновения лесных пожаров в результате сухих гроз. Ранее в региональном управлении МЧС ТАСС сообщали, что 22 июня в лесах полуострова из-за сложной пожарной остановки введен режим ЧС.

В краевом Агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира пояснили, что аномально высокие температуры вызывают опасения у оленеводов, пасущих табуны на севере края. "Животные из-за своего подшерстка плохо переносят жару, да и высокой растительности в тундре нет, чтобы их можно было увести в тень. Поэтому оленеводы и пожарные, наверное, единственные на Камчатке, кто не радуется внезапно наступившему лету", - сказал собеседник агентства.

По прогнозам синоптиков, жаркая засушливая погода сохранится в крае до выходных. Сейчас в селе Слаутное нет осадков, температура воздуха 26 градусов.

Пенженский район - самый северный муниципальный район Камчатки.