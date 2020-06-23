В Мурманске начали экспериментальный выпуск изделий из кожи рыб Баренцева моря

"Кожа трески и зубатки стала материалом для производства сумок, жилетов, головных уборов, аксессуаров и сувениров. Сырьем становится рыбья кожа, которая остается после переработки рыбы. Мы открыли отдельный небольшой экспериментальный цех, где кожа рыб обрабатывается специальным образом и идет в пошивочную. Пока в этом проекте по производству товаров из рыбьей кожи, если не считать добычу рыбы и ее переработку, у нас занято всего два человека: мастер, который занимается выделкой кожи рыб, и швея, которая непосредственно изготавливает изделия", - сказала Полянская.

Единственный пока в Мурманске мастер, который занимается выделкой рыбьей кожи в производственных масштабах, Константин Семин рассказал, что этот материал отличается высокой прочностью, имеет необычную фактуру и дает много возможностей для экспериментов. Искусству выделки кожи рыб он обучился в Ингушетии, где такое производство уже существует, но мастера из Назрани работают с кожей лосося, а мурманский мастер решил попробовать в качестве эксперимента кожу рыб из морей северного бассейна и пока остановился на треске и зубатке.

"Рыбья кожа при правильной выделке очень прочная и эластичная, ничуть не хуже кожи животных, но при этом она значительно тоньше и долговечнее. Технология выделки похожа на обычно применяемую в кожевенном производстве: убираю остатки филе, тщательно мою, обезжириваю в специальных растворах, отправляю сохнуть на несколько часов, а иногда и дней, затем идет процесс смягчения и окрашивания, потом снова сушка. Примерно 50 кг кожи я обрабатываю за неделю, потом отдаю в пошивочную, а там уже моя коллега придумывает модели и шьет", - рассказал Семин.

По профессии Семин инженер-технолог рыбной промышленности, окончил Мурманский государственный технический университет, работал по специальности, а потом увлекся кожевенным делом, сейчас экспериментирует. "Мы еще в начале пути, еще много что можно узнать и совершенствовать этот процесс, есть к чему стремиться. Я бы попробовал и кожу других рыб, у каждой свой рисунок, своя плотность. Меня больше интересует, то, что получается, как окрасилась кожа, стала ли мягкой, ушла ли чешуя. Ну а видов рыб у нас в Баренцевом море больше сотни - экспериментируй в свое удовольствие!", - делится мастер.

Как идет пошив

Изготовлением изделий в экспериментальном цеху занимается Оксана Панова, она мурманчанка, здесь, в городе, получила образование, сначала работала в элитном в 1980-е годы ателье "Аметист" в Мурманске, шила женскую одежду, затем, после 1990-х ушла в компанию по пошиву штор, теперь осваивает новое для себя направление - шитье из кожи. "Пришла по объявлению, ну, думаю, посмотрю, кожу никогда не шила, на один день осталась, попробовала. Подумала: почему бы и нет? И стала шить", - улыбается женщина.

Среди коллег Панова главный экспериментатор - сама эскизы для моделей рисует, сама от начала до конца шьет рюкзаки, сумки, бейсболки и кепки, бабочки и галстуки, делает футляры для очков и визитницы, задумывается: не освоить ли еще пошив обуви, но этому, говорит, надо отдельно учиться и иметь специальное оборудование.

"Обувь из рыбьей кожи, конечно, была бы очень прочной и водонепроницаемой, но в этом деле нам еще нужны знания и навыки. Я, как портной, закройщик, могу сказать, что материал из трески очень податливый, шьется легко, с зубаткой сложнее - приходится простукивать молоточком. А вообще шью на обычной швейной машине, только она оборудована специальной лапкой и более прочными иглами", - поясняет Панова.

Традиции коренных народов Севера

Как рассказали ТАСС в Музее истории Кольских саамов села Ловозеро Мурманской области, обработкой и выделкой рыбьих шкур с древности занимались коренные жители Севера. Поморы и саамы освоили это полезное мастерство еще два века назад, научившись шить из рыбьей кожи практичную одежду и обувь. Плащи, сапоги, рукавицы из тресковых шкур были незаменимы для рыбаков в открытом море, они прочны, легки, не боятся воды и долговечны. Хорошо выделанная рыбья шкура напоминает змеиную или крокодиловую. Специалисты считают, что рыбьи шкуры вполне способны конкурировать с телячьими и свиными.

"Среди наших народных умельцев в Ловозере еще остались люди старшего поколения, которые владеют выделкой рыбьей шкуры. Но они шьют в основном мелкие сувениры, это "киса" - небольшая саамская девичья сумочка, кисеты, сейчас уже даже чехлы для очков. Эти изделия можно увидеть на наших ярмарках, которые проходят во время праздников, Саамских игр, Праздника Севера, но отдельного производства у нас нет", - рассказала ТАСС работник музея Екатерина Устинова.