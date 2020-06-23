Эксперт: ситуация с коронавирусом в Карачаево-Черкесии начинает стабилизироваться

ЧЕРКЕССК, 23 июня. /ТАСС/. Число выздоровевших и выписанных пациентов из госпиталей для заразившихся коронавирусом в Карачаево-Черкесии превысило число поступающих. Ситуация в регионе начала стабилизироваться, сообщил ТАСС главный врач Белорецкой ЦКРБ Евгений Кустов, возглавляющий бригаду медиков из Уфы, которые ранее прибыли в КЧР для помощи в борьбе с коронавирусом.

После обращения главы КЧР Рашида Темрезова в Минздрав РФ для помощи медикам региона в борьбе с коронавирусом в республику были направлены специалисты из Уфы, в Карачаево-Черкесию 15 июня прибыли 17 высокопрофессиональных врачей. Среди прибывших медиков анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, рентгенологи, эпидемиологи, пульмонологи и терапевты.

"На данный момент ситуация находится под контролем. Есть, безусловно, то, что необходимо улучшать, как и везде. Улучшения в процессе работы будут, я уверен - будут сделаны выводы на основании того опыта, который в регионе сейчас приобретен. Ситуация начинает стабилизироваться, то есть количество выздоровевших и выписанных больше, чем количество поступивших", - сказал Кустов.

Он отметил, что направленные из Уфы медики уже посетили госпитали для зараженных коронавирусом на базе республиканского противотуберкулезного диспансера, городской клинической больницы города Черкесска, в Северном госпитале и в Усть-Джегутинской центральной районной больнице. "Те госпитали, где мы были, укомплектованы средствами индивидуальной защиты, медикаментами на очень хорошем уровне", - добавил собеседник агентства.

Бригада врачей из Уфы на сегодняшний день работает в Черкесской городской клинической больнице, на базе которой расположен госпиталь на 305 коек. По словам Кустова, штат больницы укомплектован специалистами, они имеют все средства индивидуальной защиты. Разделены потоки передвижения персонала и пациентов, выделены зелёная и красная зона, происходит обработка медицинских работников при входе и выходе из зон.

"Лечение назначается консилиумом, затем наши консультирующие специалисты вносят свои корректировки в те или иные схемы лечения. Схема лечения составляется по методическим рекомендациям на основании нового издания по лечению коронавируса. В случае, если у пациента помимо основного есть сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, любые другие, вносятся определенные корректировки. Назначаются новые препараты, при этом учитывается, как они взаимодействуют друг с другом", - добавил Кустов.

Кустов также рассказал, что специалисты проводят работу в госпиталях республики, после же приступят к амбулаторным службам - отработке вызовов от жителей с симптомами коронавируса, проведению тестов, транспортировке пациентов.

"Могу сказать, что в регионе абсолютно грамотные компетентные врачи, адекватное ответственное руководство и в здравоохранении, и в больницах. В основном, 99% работы делают местные работники. На их плечах вся нагрузка, ответственность, и герои настоящего времени - это они", - добавил Кустов.

Он также отметил, что основными задачами для прибывших в регион медиков является передача накопленного опыта и видения организации рабочих процессов. "Мы может быть помогли тем, что передали свой опыт работы в госпиталях, наше видение тех или иных процессов, потому что любая организация работы связана с упорядочением рабочего процесса. Мы поделились нашим видением работы с пациентами, не просто зараженными коронавирусной инфекцией, а пациентами, которые помимо этого имеют сопутствующие заболевания", - рассказал Кустов.

Вместе с тем руководитель бригады обратил внимание, что особым направлением в их работе является сохранение здоровья и защита местных медицинских работников. "Также мы передали опыт организации процессов на период массового поступления пациентов, с определенным видением того, как они должны перемещаться. Плюс, наша основная функция в том, чтобы медицинский персонал, который работает в красных зонах госпиталей, не заразился сам, чтобы медики были защищены и соблюдали меры эпидемической безопасности. Мы на самом деле хотим, чтобы в регионе все было хорошо, чтобы мы смогли оказаться нужными - это будет самой высокой наградой", - заключил Кустов.

Ранее глава региона Рашид Темрезов сообщил, что с 23 июня Карачаево-Черкесия переходит к первому этапу снятия введенных из-за пандемии ограничений: открылись магазины непродовольственных товаров площадью до 400 кв. метров, салоны красоты, стоматологические клиники, автосервисы, начал работу межмуниципальный транспорт. Обязательным требованием остается соблюдение масочного режима и социальной дистанции.