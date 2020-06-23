Власти Забайкалья ожидают снижения младенческой смертности после открытия больницы в Чите

ЧИТА, 23 июня. /ТАСС/. Строительство новой краевой детской клинической больницы в Чите взамен старой позволит снизить младенческую смертность в Забайкальском крае и улучшить лечение детей, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал отдельно заняться вопросом строительства нового здания детской краевой больницы в Чите. Младенческая смертность в Забайкалье в 1,5 раза выше среднероссийского показателя.

"Современное оборудование увеличит точность диагностики врожденных пороков развития и хирургической патологии у детей раннего возраста, расширит возможности хирургии. Запланированное создание центра кардиохирургии снизит младенческую смертность от врожденных пороков развития сердечно-сосудистой системы", - процитировали в пресс-службе министра здравоохранения региона Анну Шангину.

Кроме того, за счет нового комплекса будет увеличено количество мест реанимации и интенсивной терапии новорожденных и детей раннего возраста. По данным Минздрава края, проектно-сметная документация объекта уже готова, само строительство предусмотрено по нацпроекту "Здравоохранение".

Действующая краевая клиническая больница введена в строй в 1960 году, ее износ составляет 53%, а помещения всех подразделений технически устарели. "Больница оказывает экстренную медицинскую помощь по всем профилям детскому населению круглосуточно все дни недели. Ежегодно 15 000 пациентам оказывается неотложная помощь на уровне приемно-диагностического отделения (ежедневно от 40 до 60 обращений). В состав больницы входит 24 лечебных отделения, где в течение года получают медицинскую помощь около 19 000 пациентов", - подчеркнули в пресс-службе.