В Астраханской области проведут бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу

АСТРАХАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Жители Астраханской области смогут бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу, тестирование пройдут 3 тыс. человек, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Астраханской области во вторник.

"Управлением Роспотребнадзора по Астраханской области совместно с Министерством здравоохранения Астраханской области организовано проведение оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2. Всего в регионе планируется провести около 3 000 исследований. Взятие крови будет осуществляться при соблюдении стандартов биобезопасности", - говорится в сообщении.

Забор крови на тестирование пройдет с 25 по 30 июня, уточнили в пресс-службе. Проводить тесты у людей, работающих в одной организации, или у членов одной семьи не будут, рассказал ТАСС представитель Минздрава Астраханской области Алексей Васильев.

"Массового тестирования работников одного предприятия или членов одной семьи не будет, понятно, что результаты у тесно общающихся между собой людей будут схожи и могут исказить статистику. Анализы будут делать так, чтобы охватить различные категории по возрасту, роду занятий и так далее", - рассказал Васильев.

Как добавили в пресс-службе областной администрации, исследование популяционного иммунитета в период пандемии необходимо для прогноза развития эпидемии в регионе, а также для планирования мероприятий по профилактике COVID-19. В исследование включены 22 региона страны.

О коронавирусе в регионе

В Астраханской области, по данным областного Минздрава, зафиксировано 3 275 случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии выздоровели 2 152 человека, 28 пациентов умерли.