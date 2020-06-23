В Татарстане самозанятым вернули почти 129 млн рублей выплаченных налогов за 2019 год

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Самозанятые Татарстана получили за 2019 год 128,8 млн рублей в качестве возмещения расходов на уплату налога на профессиональный доход в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом во вторник журналистам сообщила пресс-служба Минэкономики Татарстана.

"В настоящее время, по данным УФНС, в республике самозанятым было выплачено субсидий на общую сумму более 128,8 млн рублей. Перечисление субсидии происходит автоматически. Следует отметить, что условием для предоставления субсидии является наличие сведений о действующей банковской карте в системе "Мой налог", - говорится в сообщении.

Кроме того, для действующих и вновь зарегистрированных самозанятых граждан предоставляется "налоговый капитал" в размере одного минимального размера оплаты труда (12 130 рублей для Татарстана). За счет него самозанятые смогут в этом году проводить налоговые платежи, не привлекая собственные средства, сохраняя свои доходы и работая в правовом поле. Этот капитал увеличивает уже действующий налоговый бонус, предоставляемый автоматически в размере 10 тыс. рублей.

В мае текущего года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому самозанятым гражданам будет возвращен уплаченный ими в 2019 году налог. Помощь самозанятым - одна из мер, предложенных президентом России Владимиром Путиным для поддержки бизнеса и граждан в ситуации, сложившейся на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.

Сейчас в Татарстане зарегистрировано более 68 тыс. самозанятых. В этой цифре не учтены иногородние граждане, которые прописаны в других российских регионах, но выбрали для ведения своей деятельности территорию Татарстана, таких более 7,4 тыс. человек.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. На данный момент число зарегистрированных в РФ самозанятых превысило 650 тыс.