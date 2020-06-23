Резервный госпиталь для пациентов с коронавирусом на 160 коек подготовлен в КБР

НАЛЬЧИК, 23 июня. /ТАСС/. Минздрав Кабардино-Балкарии (КБР) подготовил резервный госпиталь для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией на 160 коек. В регионе развернуто семь госпиталей на 1 538 коек, сообщается во вторник на странице ведомства в сети Instagram.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в КБР, якобы, нет мест в госпиталях, скорая отказывается везти больных на госпитализацию, а статистика по заразившимся занижается.

"[В КБР] действует семь госпиталей с коечным фондом 1 538 единиц, по состоянию на 23 июня имеется 249 свободных мест, также лечение проводится амбулаторно, с обеспечением необходимых лекарств. В резерве еще один госпиталь на 160 коек. В настоящее время эпидемиологическая ситуация стабильна и уже две недели как вышла на плато, снизилось число больных, поступающих в госпитали в крайне тяжелом состоянии, процент больных с большим объемом поражения легочной ткани, по данным КТ, существенно уменьшился. По всем тяжелым случаям ведутся онлайн-консультации со специалистами Филатовской больницы и Клинического центра им. Сеченова", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что статистика, публикуемая оперативным штабом, не занижается. На данном этапе эпидемии, действительно, количество заразившихся больше, чем указано в статистике. Это связано с тем, что 80% заразившихся переносят коронавирус в легкой или бессимптомной форме, добавили в Минздраве. К врачам обращаются те, кто переносит болезнь в средней или тяжелой форме (люди пожилого возраста или имеющие сопутствующие тяжелые хронические заболевания). "Ежедневно проводится порядка 1,5 тыс. тестов, из которых положительны 75-77, что говорит об отсутствии взрывного характера заболеваемости. Однако врачи делают назначения не по тестам, а по клинической картине, ежедневно, в круглосуточном режиме с целью выявления заболевших проводится до 300 исследований на КТ", - уточняется в сообщении.

Ситуация по коронавирусу в КБР контролируема и на данном этапе имеет тенденцию к улучшению, заверили в ведомстве.

По данным оперштаба в КБР, по состоянию на 23 июня в регионе зарегистрировано 4 585 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 74 за сутки). Выздоровели 2 729 человек (плюс 306 за сутки), умерли 47. В госпиталях находятся 1 334 человека, из них в реанимациях - 54, дома под медицинским наблюдением - 2 063 человека, на амбулаторном лечении - 1 561 человек. В регионе проведено 79 539 тестов (плюс 1 446 за сутки).