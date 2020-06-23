Первый универсальный атомоход "Арктика" вышел на заключительный этап ходовых испытаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Головной ледокол "Арктика" проекта 22220, который строит "Балтийский завод", вышел на заключительный этап ходовых испытаний. Об этом во вторник сообщила пресс-служба завода.

"23 июня от достроечной набережной "Балтийского завода" (входит в состав ОСК) на заключительный этап ходовых испытаний вышел головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220", - говорится в сообщении.

В ближайшие три недели в Финском заливе сдаточная команда "Балтийского завода" совместно с представителями контрагентских организаций будет проверять работу механизмов и оборудования ледокола. Специалистами запланировано проведение комплекса испытаний, в том числе работа паротурбинной установки, систем электродвижения судна, работа валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства). Будут протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, функционирование общесудовых систем и систем автоматики. Кроме того, важным этапом ходовых испытаний станет проверка систем навигации и связи, а также работа вертолетного комплекса.

Атомные ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до 2,8 м. Двухосадочная конструкция судна позволит использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

В настоящее время заложены четыре ледокола проекта 22220 из пяти запланированных. Второй ледокол проекта (первый серийный) "Сибирь" завод заложил в мае 2015 года, третье судно (второе серийное) "Урал" заложили в июле 2016 года. Все три судна, включая ледокол "Арктика", должны быть введены в эксплуатацию до 2022 года. Четвертый ледокол проекта 22220 (третий серийный) "Якутия" заложили в мае 2020 года, его ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.