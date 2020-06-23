Власти Северной Осетии поблагодарили московских медиков за борьбу с коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 июня. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вручил медикам из Москвы благодарственные письма за борьбу с новой коронавирусной инфекцией в республике. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Вячеслав Битаров вручил московским медикам благодарственные письма за оказание методической помощи в лечении больных с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Вторая бригада московских врачей на протяжении почти двух недель работала в Северной Осетии, медики делились опытом лечения коронавируса с коллегами из республики. Возглавил выездную группу заместитель главного врача городской клинической больницы №17 департамента здравоохранения г. Москвы Сергей Ларичев. В состав бригады вошли анестезиолог-реаниматолог Ольга Игнатенко, врач-рентгенолог Нелли Багаева, врач-пульмонолог Наталья Кириченко, врач-инфекционист Анна Перцева, медицинская сестра-анестезист Гульджанар Айдарбаева.

Медики отметили спад заболеваемости, а также наработку достаточного опыта осетинских коллег в организации лечения пациентов с коронавирусом. За время своего нахождения в республике столичные медики оказывали методическую и консультационную помощь своим североосетинским коллегам по организации лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, побывали медицинских учреждениях амбулаторного звена, а также в так называемых "красных зонах".

"Отдельная благодарность вам от всех жителей республики и от меня лично за помощь в организации лечения covid-положительных пациентов. Плечом к плечу с медиками Северной Осетии вы боролись за жизнь и здоровье пациентов. Ваш опыт был очень полезен и важен. Верю, что в скором времени мы пройдем этот этап жизни с достоинством и с наименьшими потерями. В этом будет и ваша заслуга, ведь это испытание мы проходим, объединившись", - цитирует пресс-служба Битарова.