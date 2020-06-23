В Новгородской области появились социальные менеджеры у семей, заключивших соцконтракты

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Социальные менеджеры, которые консультируют и контролируют использование средств соцконтрактов, полученных семьями в рамках пилотного проекта Минтруда РФ по борьбе с бедностью, впервые появились в Новгородской области в этом году, сообщила ТАСС во вторник заместитель министра труда и социальной защиты населения региона Светлана Семенова.

Соцконтракты подразумевают оказание финансовой помощи малоимущим семьям для открытия собственного дела, переобучения членов семьи, развитие личного подсобного хозяйства. Практика социальных контрактов существовала в Новгородской области и в 2019 году, тогда с новгородскими семьями заключили около 50 социальных контрактов на 2,5 млн рублей. Участие в пилотном проекте Минтруда РФ по борьбе с бедностью позволило региону увеличить количество средств, предусматриваемых на соцконтракты в 2020 году, до 650 млн рублей.

"За каждой семьей, [заключившей в Новгородской области соцконтракт в рамках пилотного проекта Минтруда РФ по борьбе с бедностью], закрепляется социальный менеджер - это специалист нашего учреждения социального обслуживания в каждом районе области. Это нововведение этого года, потому что контрактов огромное количество, если в прошлом году их было 50, в этом году их будет порядка 6 тыс. Мы понимаем, что этот процесс должен быть управляемым, контролируемым, это огромные средства федерального бюджета, поэтому нововведением стало назначение за каждой семьей соцменеджеров", - сказала Семенова.

Она пояснила, что социальный менеджер не только осуществляет контроль за использованием семьями средств социального контракта, в первую очередь, его задача - оказывать консультации, помогать людям по всем возникающим вопросам в рамках проекта. Особенно востребованы советы наставников в тех случаях, когда жители намерены создать или развить свой бизнес. В мае новгородские власти увеличили размер средств, выделяемых на эти цели в рамках соцконтракта, в 2,5 раза - до 250 тыс. рублей, кроме того, было принято решение запустить специальные курсы для будущих и начинающих бизнесменов.

"Мы обучаем предпринимателей до 30 июня под эгидой Агентства развития Новгородской области. По итогу они должны получить те знания, которые позволят сделать правильный бизнес-план, чтобы получить поддержку по социальному контракту на открытие или развитие собственного дела. Появятся не просто зарегистрированные предприниматели в рамках социальных контрактов, а предприниматели, которые получат качественные знания о том, как вести собственный бизнес, как открыть его, как правильно вести налоговый учет, бухгалтерский учет", - сказал министр инвестиционной политики Новгородской области Денис Носачев.

Борьба с бедностью

Пилотный проект по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году стартовал в 2018 году. Он направлен на детальный анализ причин бедности и выявление наиболее эффективных способов борьбы с ними. В проекте принимают участие восемь регионов, в том числе Новгородская область, где, по данным регионального министерства труда и социальной защиты, из 600 тыс. жителей 86,5 тыс. человек располагают доходами ниже величины прожиточного минимума. К 2024 году доля граждан с доходом ниже уровня прожиточного минимума должна сократиться вдвое, до 7,4%.