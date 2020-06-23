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В Северной Осетии в три раза увеличится количество газовых заправочных станций

Общее число АГЗС увеличится до 15

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 июня. /ТАСС/. Власти Северной Осетии увеличат в три раза количество автомобильных газовых заправочных станций (АГЗС), сообщили в пресс-службе регионального Министерства ЖКХ, энергетики и топлива во вторник.

"Правительство РСО-Алания утвердило республиканскую программу развития топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. В ее рамках планируется принять участие в федеральной программе на условиях софинансирования и построить дополнительно на территории республики десять газовых заправочных станций. Таким образом, общее число АГЗС в Северной Осетии увеличится до 15", - говорится в сообщении.

Планируется строительство новых газовых автозаправочных станций и мультитопливных АЗС, а также дооборудование или реконструкция уже существующих заправок модулями заправки природным газом.

Министерство энергетики РФ разработало программу по развитию рынка газомоторного топлива на территории всей страны, которая подразумевает переход с бензиновых заправок на метановые. В программу входит комплекс мероприятий, среди которых строительство новых АГЗС и центров обслуживания оборудования, а также реконструкция действующих заправок. В 2019 году бюджет федеральной программы составил 3 млрд рублей.

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