Досрочное голосование по поправкам к Конституции прошло на 122 участках в СКФО

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Жители отдаленных и труднодоступных населенных пунктов двух регионов Северного Кавказа - Дагестана и Северной Осетии - приступили к голосованию по вопросу о внесении изменений в Конституцию РФ, рассказали ТАСС в республиканских избиркомах. Остальные регионы смогут проголосовать с 25 июня с соблюдением всех санитарных требований.

В Северной Осетии досрочное голосование состоялось 21 июня в трех районах республики - Ирафском, Алагирском и Пригородном - на 16 участках для голосования. Явка в высокогорных районах республики, по предварительным данным, составила 78,2%. Голосование проходило и в самом высокогорном селе республики - Камунта - на высоте 1 934 м над уровнем моря, там зарегистрированы 120 человек.

Члены участков также выезжали на дом к тем, кто заранее изъявил такое желание. При выезде и во время самой процедуры голосования были соблюдены все требования и рекомендации Роспотребнадзора, связанные с недопущением распространения коронавируса.

Досрочно смогли оставить свой голос и жители отдаленных и труднодоступных местностей Дагестана. Голосование проходило на 106 участках, которые образованы в труднодоступных и отдаленных местностях девяти районов Дагестана: Ахвахского, Ботлихского, Гергебильского, Гумбетовского, Гунибского, Рутульского, Унцукульского, Цумадинского и Шамильского. Как сообщили ТАСС в пресс-службе избирательной комиссии Дагестана, жалоб и обращений, связанных с нарушениями на досрочном голосовании, не поступало. Итоги досрочного голосования будут опубликованы после окончания общероссийского голосования 1 июля 2020 года.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.