В ставропольском Новоалександровске открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс

ПЯТИГОРСК, 23 июня. /ТАСС/. Современный физкультурно-оздоровительный комплекс "Победа" с бассейнами, спортзалами и спортплощадками открылся во вторник в городе Новоалександровск Ставропольского края, сообщила журналистам пресс-служба главы региона.

"Глава края Владимир Владимиров принял участие в открытии здания нового физкультурно-оздоровительного комплекса "Победа" в Новоалександровске. Строительство объекта завершено в этом году в рамках краевой программы развития физкультуры и спорта", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, комплекс включает многофункциональный спортивный зал площадью 1 120 квадратных метров, бассейны для оздоровительного плавания и для обучения плаванию детей, тренажерный зал, комплексную площадку для игры в волейбол, баскетбол, площадку для тенниса. Планируется, что здесь будут постоянно заниматься спортом до 2 тысяч человек.

"В перспективе он (новый спорткомплекс - прим. ТАСС) поможет развитию различных спортивных направлений в городе, в том числе игровых. Во многом этому будет способствовать современное оснащение. В частности, многофункциональный зал для спортивных игр оборудован полом, соответствующим профессиональным спортивным стандартам - с паркетом из клена и специальной амортизирующей конструкцией", - отмечается в пресс-релизе.