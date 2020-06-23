В Северной Осетии регоператоры по обращению с ТКО получат 30 млн рублей субсидий

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 июня. /ТАСС/. Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Северной Осетии получат господдержку в общем объеме 30 млн рублей в связи с работой в период распространения коронавируса. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.

"Регоператоры по обращению с твердыми коммунальными отходами Северной Осетии получат государственную поддержку на обеспечение стабильности деятельности и бесперебойности предоставления коммунальных услуг населению в условиях сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Размер федеральной субсидии составил 30 млн рублей", - говорится в сообщении.

На заседании правительства республики во вторник были утверждены правила предоставления трансфертов. Председатель правительства Республики Северная Осетия Таймураз Тускаев поставил задачу своевременного доведения указанных средств до получателей.

"Наша прямая задача - в полной мере помочь региональным операторам и в то же время обеспечить целевое использование выделенных ресурсов", - цитирует Тускаева пресс-служба.