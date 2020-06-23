В КБР начали строить сквер имени командующего Северным флотом в годы войны Головко

НАЛЬЧИК, 23 июня. /ТАСС/. Строительство сквера имени адмирала Головко началось в Нальчике в день рождения военачальника, который командовал Северным флотом на протяжении всей Великой Отечественной войны, передает корреспондент ТАСС. Сквер площадью около 2,5 тыс. кв. м будет открыт в сентябре, его строительство ведется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Инициатива жителей

Идея увековечивания памяти адмирала принадлежит жителям дома, расположенного в центре города по улице имени Головко. "Идея строительства такого сквера принадлежит именно жителям улицы Головко, которые уже давно хотели увидеть что-то связанное с именем легендарного адмирала", - рассказала ТАСС представитель администрации города Залина Кокова.

Создание сквера было поддержано жителями Нальчика на голосовании по отбору приоритетных проектов благоустройства общественных территорий в 2020 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", которое прошло с 23 по 26 марта 2020 года на портале "Активный гражданин". Всего было представлено четыре объекта. В голосовании приняли участие 1 364 человека, из них 458 проголосовали за появление сквера имени адмирала Головко. "Решение о включении данного объекта в рейтинговое голосование было приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Местной администрацией городского округа Нальчик было приложено много усилий для того, чтобы начать работы ко дню рождения командующего Северным флотом адмирала Головко", - добавила Кокова.

По словам жителя дома по улице Головко, члена инициативной группы Темиржана Байсиева, идея создания такого сквера возникла у жильцов еще несколько лет назад. "В этому году ввиду празднования 75-летия Победы мы решили обратиться с письмом к главе региона и рады тому, что нас услышали местные власти и жители города, поддержавшие инициативу на голосовании, - сказал Байсиев. - Нам бы хотелось, чтобы молодежь нашей республики больше узнала об адмирале. Может, сюда будут приводить на экскурсии школьников, мы будем рады".

Зона отдыха и место для встреч

Рядом с будущем сквером расположены пять многоквартирных домов, а также городская больница. Подобной зоны для отдыха поблизости нет. Согласно проекту, в центре сквера будет установлен бюст адмирала. Также планируется обустроить пешеходные дорожки с асфальтовым покрытием и зеленую зону с газоном и деревьями, а для удобства вдоль дорожек будут установлены скамейки, урны и торшеры уличного освещения.

Разработкой проекта занимался департамент архитектуры и градостроительства городской администрации. В создании дизайн-проекта принимали участие и жители близлежащих к будущему скверу домов. Стоимость проекта - около 5 млн рублей, площадь сквера составит около 2,5 тыс. кв. м. Завершение строительства ожидается к сентябрю 2020 года.

Планируется, что в сквере имени адмирала Головко будут проводить тематические встречи с моряками, которые служили или будут служить в Военно-морском флоте. "Мы убеждены, что о причастности Арсения Головко к Кабардино-Балкарии знает много людей, однако уверены, что появление сквера положительно повлияет на знакомство подрастающего поколения с личностью великого адмирала и воспитание молодежи в атмосфере уважения к истории родной республики и страны. Ведь чем больше подобных мест притяжения будет, тем больше молодых людей познакомятся с историей и судьбой таких великих выходцев из родной республики, слава которых выходит далеко за пределы России", - сказала ТАСС представитель мэрии.

Открытие сквера планируется провести в торжественной обстановке с приглашением офицеров Военно-морского флота России, а также гостей с Северного флота. Инициативная группа направила сообщения о строительстве сквера сыну Арсения Головко. "С другими родственниками также постараемся связаться и пригласить их уже на открытие сквера", - рассказал Байсиев.

Головко в КБР

Головко Арсений Григорьевич - советский военачальник, адмирал. В Великую Отечественную войну командующий Северным флотом (1940-1946). Начальник Главного штаба ВМФ (1947-1950), Морского Генерального штаба (1950-1952), командующий Балтийским флотом (1952-1956). Умер в возрасте 55 лет в 1962 году.

Улица, на которой строится сквер, названа в честь адмирала в 1976 году. "Это решение местных властей было приурочено к 70-летию со дня его рождения", - рассказал ТАСС историк, краевед Кабардино-Балкарии Виктор Котляров. На одном из домов на улице установлена памятная доска с его изображением.

Головко родился в станице Прохладная Терской области, ныне это город Прохладный Кабардино-Балкарии. "Он прожил здесь до 1922 года. Именно в этом году он уехал на учебу во Владикавказ. Несмотря на то, что Головко покинул свой родную станицу, еще долгое время в летние месяцы он приезжал в Прохладную, где остались жить его родственники", - рассказал Котляров.

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

В 2020 году в КБР запланировано благоустройство 34 общественных пространств в рамках федерального проекта "Формирование современной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Объем финансирования государственной программы КБР "Формирование современной городской среды" в 2020 году предусмотрен в размере 247,6 млн рублей, в том числе 240,2 млн - средства федерального бюджета, 2,4 млн - республиканского и 4,9 млн - местных бюджетов.