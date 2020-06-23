В Мурманске вручили знак "Горячее сердце" 10-летнему Роману Шимбуеву за спасение школьника

МУРМАНСК, 23 июня. /ТАСС/. Нагрудный знак "Горячее сердце" за спасение школьника десятилетнему Роману Шимбуеву вручил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. История спасения попала в почетную книгу "Горячее сердце" 2020 года, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

Роман Шимбуев - житель ЗАТО Островной Мурманской области. Осенью 2018 года он спас школьника, случайно упавшего во время игры на улице в глубокий колодец, мальчик услышал крики и помог другу выбраться.

"Губернатор Андрей Чибис вручил нагрудный знак, удостоверение и диплом всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце" десятилетнему Роману Шимбуеву за спасение своего друга", - сказано в сообщении.

Глава региона поблагодарил мальчика за отважный поступок, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшему. "Ты настоящий герой, Роман, и являешься примером не только для детей, но и для всех взрослых. Спасибо тебе большое за мужество и спасение товарища. Мы тобой гордимся!", - приводятся в сообщении слова губернатора во время вручения награды.

Социально значимый проект - всероссийская общественно-государственная инициатива "Горячее сердце" - реализуется в России с ноября 2013 года. Основная цель проекта - выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям. За семь лет вручены 1 020 наград.