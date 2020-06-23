Районные больницы Удмуртии получат 40 новых автомобилей

ИЖЕВСК, 23 июня. /ТАСС/. Власти Удмуртии закупят в автопарк 69 новых автомобилей Lada Vesta, 40 машин передадут районным больницам, сообщил во вторник на сессии Госсовета региона глава республики Александр Бречалов.

"Мы приняли решение закупить 69 автомобилей Lada Vesta. Большую часть из них - 40 машин - получат районные больницы, где износ автопарка максимально высокий. 39 автомобилей будут ездить на газомоторном топливе, что позволит экономить ежегодно 4 млн рублей, еще 3 млн рублей составит экономия на обслуживании", - сказал Бречалов.

По его словам, сейчас средний возраст автомобилей в парке составляет 11 лет, а пробег - более 350 тыс. км. За счет покупки новых автомобилей Удмуртия в год может сэкономить дополнительные 7 млн рублей, которые планируется направить на покупку и обновление в том числе школьных автобусов в районах.

"У нас есть потребность для наших школьных автобусов, для наших спортивных организаций, творческих коллективов, поэтому такой проект мы сейчас будем реализовывать", - добавил Бречалов.