Вологодские НКО получили в этом году президентские гранты на общую сумму 85 млн рублей

ВОЛОГДА, 23 июня. /ТАСС/. Поддержку государства получили 72 некоммерческие организации Вологодской области на общую сумму 85 млн рублей в 2020 году, сообщил во вторник заместитель губернатора Вологодской области Евгений Богомазов.

"От Вологодской области было подано почти 150 заявок, в результате гранты в размере 35,5 млн рублей получили 38 проектов. Большинство из них связано с сохранением исторической памяти, культурой и искусством, охраной здоровья граждан, пропагандой здорового образа жизни, социальным обслуживанием. По итогам первого конкурса этого года на поддержку 34 проектов было выделено 49,5 млн рублей. Таким образом, в 2020 году поддержано рекордное количество проектов НКО за все годы - 72 общественные инициативы вологжан получили финансирование на общую сумму 85 млн рублей", - привела слова Богомазова пресс-служба областного правительства.

По его словам, с 1 июля новые проекты стартуют в Вологде, Череповце, Тотьме, Устюжне, Бабаево, Кич-Городке и Великом Устюге.

За последние семь лет некомммерческие организации Вологодской области привлекли на территорию региона около 373 млн рублей для реализации более 280 проектов. Кроме того, Фонд президентских грантов объявил внеочередной конкурс для поддержки некоммерческих организаций, которые помогают особо уязвимым социальным группам в период борьбы с коронавирусом. Вологжане также приняли в нем участие. Итоги подведут 31 августа. В поддержку некоммерческого сектора работают ресурсные центры в Вологде, Череповце, Тотьме, а также Общественная палата, добавил замгубернатора.