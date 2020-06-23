В Удмуртии с 1 августа ограничат продажу алкоголя в расположенных в жилых домах заведениях

ИЖЕВСК, 23 июня. /ТАСС/. Продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах, запретят в Удмуртии с 1 августа. Исключение составят рестораны и кафе, площадь зала для посетителей в которых более 50 кв. м, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Госсовета республики.

"Сегодня в ходе заседания 26-й сессии Государственного совета депутаты в двух чтениях внесли изменения в статью закона "Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики". Запрещена торговля алкогольной продукцией в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах, встроенных и пристроенных к ним помещениях. Исключение составят рестораны и кафе, площадь зала для посетителей в которых более 50 кв. м Закон вступит в силу 1 августа 2020 года", - сказано в сообщении.

Как отметил депутат республиканского парламента Владимир Варламов, в первую очередь изменения направлены на борьбу с так называемым квазиобщепитом, который получил во многих регионах широкое распространение после того, как вопросы регулирования торговли алкоголем в общепите были переданы на федеральный уровень. Такие предприятия, по его словам, зарегистрированы как заведения общепита, что позволяет торговать алкоголем круглосуточно в розлив, не подпадая под действия регионального законодательства.

"Анализ рассмотренных в течение 2018 и 2019 годов обращений граждан показывает, что основная доля жалоб связана с деятельностью предприятий общественного питания типа "буфет" или "бар" с круглосуточным режимом работы, расположенных в жилых домах. В целом, количество поступивших обращений в связи с работой таких предприятий в 2019 году увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом", - цитирует Варламова пресс-служба.

Он также отметил, что количество возбужденных административных дел за нарушение правил продажи алкоголя в 2019 году увеличилось в девять раз.