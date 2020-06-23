В Калининграде открыли памятник герою штурма Кенигсберга Михаилу Булатову

КАЛИНИНГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Мемориальный знак в честь участника штурма Кенигсберга, Героя Советского Союза Михаила Булатова, торжественно открыли в Калининграде во вторник. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

В дни штурма Кенигсберга в апреле 1945 года Михаил Булатов разминировал стратегическую дорогу Раушен - Кенигсберг, обезвредив 24 авиабомбы общим весом 2,5 тонны. Указом президиума Верховного совета СССР от 19 апреля 1945 года за героизм в боях в Восточной Пруссии старшему сержанту Булатову Михаилу Алексеевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Награду Булатов принимал из рук маршала Василевского, руководившего штурмом города-крепости.

"Во вторник, 23 июня, состоялась торжественная церемония открытия памятника, посвященного Герою Советского Союза, участнику штурма Кенигсберга Михаилу Алексеевичу Булатову.

Мемориал установлен вблизи форта №5, на улице имени легендарного сапера", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Именно здесь, в Восточной Пруссии, на северо-западнее Кенигсберга, Михаил Алексеевич Булатов совершил настоящий подвиг, за который и был удостоен золотой звезды Героя. Но как говорил он сам, "счастье - не в награде за доблесть, а в самой доблести. К сожалению, он ушел, не дожив совсем немного до 75-й годовщины Победы. Но сам Михаил Алексеевич, его подвиг и его жизненный путь остаются примером для многих поколений. Герои уходят, а благодарность им будет жить в сердцах молодых", - отметил на церемонии открытия памятника губернатор области Антон Алханов.

Михаил Булатов в годы войны был сапером, сражался в Курской битве, участвовал в Белорусской операции, боях под Витебском, был награжден орденом Красной звезды. Он умер 3 марта 2020 года в Курске на 96-м году жизни. В Калининграде его имя носят улица и муниципальная общеобразовательная школа №50.

Восточно-Прусская операция

Современная Калининградская область располагается на территории, входившей в состав бывшей германской провинции Восточная Пруссия с административным центром Кенигсберг - ныне Калининград. В ходе Восточно-Прусской операции с 13 января по 25 апреля 1945 года войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов и частей 1-го Прибалтийского фронта при содействии Балтфлота заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши.

В соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года, северная часть Восточной Пруссии вместе с городом Кенигсбергом была передана Советскому Союзу как одной из держав-победительниц. Регион стал частью РСФСР в статусе Калининградской области, а Кенигсберг в 1946 году был переименован в Калининград в честь советского государственного и партийного деятеля Михаила Калинина.