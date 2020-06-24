На севере Сахалина прошли тренировки по спасению серых китов

ТАСС, 24 июня. Тренировки по распутыванию серых китов из сетей и пластикового мусора прошли в поселке городского типа Ноглики на севере Сахалина. Обучение волонтеров состоялось даже в плохую погоду, сообщила ТАСС инструктор НКО "Бумеранг" Анна Голева.

Серые киты занесены в Красную книгу России. Они мигрируют каждую зиму и лето: в теплое время года приходят откармливаться в Охотское, Чукотское, Берингово и другие моря Арктической зоны. Зимой отправляются в более южные акватории.

"Сначала мы повторили базовое теоретическое занятие, которое в этом году посетили 12 постоянных и новых волонтеров, потому что спасателям важно периодически повторять освоенный материал. На следующий день мы в дождь, при ветре провели тренировку на озере Перекоп, где участники практиковали методики замедления кита, при этом соблюдая правила приближения к запутавшемуся животному. На третий день мы прибыли для тренировки в залив Пильтун, где участники смогли увидеть местность возможного реагирования по оказанию помощи крупным китам. Акватория была полностью забита льдом - погода на севере Сахалина непредсказуема", - рассказала инструктор.

Голева отметила, что спасению обитателей Охотского моря учатся люди разного возраста, которые любят место, в котором живут, и хотят сохранить обитателей этой территории. Пока уровень их подготовки недостаточен для реальной работы по спасению китов, но добровольцы смогут продолжить обучение. В частности, клуб "Бумеранг" планирует пригласить их на семинары, которые осенью пройдут в Южно-Сахалинске при поддержке компании "Сахалин Энерджи" в рамках фонда социальных инициатив "Энергия".

Инструктор разъяснила, что в последний раз случаи запутывания китов в сетях в акватории Охотского моря были зарегистрированы в 2016 году. Были и случаи, когда мертвых животных с травмами прибивало к берегу, но в России пока нет службы информирования о подобных случаях. "Киты - сильные животные, до года они могут тащить за собой сеть из стальных неводов с прикрепленными буями, которые, к примеру, постепенно перетирают хвостовой плавник. Есть множество видов спутывания, которые приводят к длительным мучениям китов", - сказала Голева и разъяснила, что задачей волонтеров в будущем станет максимально избавить от сетей морских животных.