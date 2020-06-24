Пожарная охрана Петербурга отмечает 217-летие со дня образования

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Пожарная охрана Санкт-Петербурга, которая насчитывает 66 боевых пожарно-спасательных частей, в среду отмечает 217-летие со дня своего образования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В день проведения юбилейного парада Победы пожарной охране Санкт-Петербурга исполняется 217 лет. В настоящее время в Санкт-Петербурге насчитывается 66 боевых пожарно-спасательных частей. Ежедневно на дежурство заступают порядка 800 спасателей", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, в арсенале нынешних петербургских пожарных находится современная техника, усовершенствованная боевая форма, корабли и катера различного назначения, авиация и робототехника. К основному средству тушения огня - воде - также добавились химическая и воздушно-механическая пена, химические порошки и инертные газы. Ппожарные ежедневно заступают на боевое дежурство и каждый раз готовы рисковать собой ради жизни и здоровья других людей.

Пожарная охрана Санкт-Петербурга появилась в начале 19 века. 24 июня 1803 года император Александр I подписал указ о создании особой команды пожарных служителей. Эта команда состояла из одиннадцати частей. Она стала первой в России профессиональной пожарной командой.

Гарнизон пожарной охраны города является колыбелью многих "новинок", которые со временем стали неотъемлемой частью пожарной охраны и МЧС России. Так, именно здесь был открыт первый в стране ВУЗ пожарно-технического профиля - ныне Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, зародился пожарно-прикладной спорт, были созданы специальные службы с особой техникой, снаряжением, оборудованием и специально обученными людьми: газодымозащитная и водозащитная, службы связи и освещения, химическая, техническая.

Из истории гарнизона

История пожарной охраны Санкт-Петербурга включает римеры мужества и героизма. В период Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда пожарная охрана вела героическую борьбу с огнем в осажденном городе. Более 2 тыс. ленинградских пожарных тогда погибли в борьбе с огнем - каждый пятый из почти десятитысячного коллектива. 10 июля 1942 года пожарная охрана Ленинграда - первая в стране - была награждена высшей наградой - орденом Ленина.

Одной из самых страшных и трагических страниц в современной истории пожарной охраны стал пожар в гостинице "Ленинград" 23 февраля 1991 года. Тогда в один день ленинградский гарнизон пожарной охраны потерял сразу девять своих сотрудников. Трагедия заставила по-новому взглянуть на состояние пожарной охраны целой страны, послужив точкой отсчета для новых преобразований.