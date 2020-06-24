В Сахалинской области завершилась посевная кампания

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Посевная кампания без задержек завершилась в сельскохозяйственных угодьях Сахалинской области. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и торговли региона.

Ранее в Министерстве по развитию Дальнего Востока РФ сообщали, что посевные работы этой весной в регионах ДФО проходили с опережением графика почти на 30%. К началу июня в целом по округу посевные кампании были проведены более чем на 50%.

"В хозяйствах Сахалинской области завершена посевная кампания. Первыми весенние полевые работы традиционно завершили хозяйства юга области. "Эстафету" подхватили сельхозтоваропроизводители из других районов", - сообщили в пресс-службе сахалинского ведомства.

Этой весной в регионе отмечалась очень холодная и дождливая погода. Она несколько сдержала темпы прохождения посевной, но существенного влияния не оказала. Ситуация с коронавирусом также не помешала закупке необходимых семян, минеральных удобрений и подготовке к выходу в поля техники, уточнили ТАСС в сахалинском Минсельхозе.

По информации областных властей, картофель высадили на площади 1,8 тыс. га. В планах сельхозпредприятий и крестьянских фермерских хозяйств на этот год собрать более 40 тыс. тонн клубней. Овощи открытого грунта высажены и посеяны на площади более 500 га. Аграрии планируют собрать 22 тыс. тонн капусты, моркови, свеклы. Этого объема хватит, чтобы обеспечивать население региона картофелем и овощами до следующего урожая. Кроме того, в сельхозпредприятиях завершен сев яровых кормовых культур.