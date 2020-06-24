Красную площадь открыли в Чебоксарах после реконструкции к 100-летию Чувашии

ТАСС, 24 июня. Власти Чебоксар завершили реконструкцию Красной площади в центре города к 100-летию Чувашии, которое празднуется 24 июня. В среду вечером объект осмотрел врио главы республики Олег Николаев и принял участие в запуске свето-музыкального фонтана, нажав на символическую кнопку.

"Территория отреставрированной Красной площади - это более 6 тыс. гектар. В ходе реконструкции здесь были перестроены сети водоснабжения и водоотведения, проложены низковольтные сети [протяженностью] более 5,5 км. На всей Красной площади уложена гранитная плитка [на площади] более 36 тыс. кв. м. Выполнено озеленение территории более 16 тыс. кв. м", - сказал ведущий во время презентации объекта.

На площади также появился детский парк, созданный по проекту государственно-частного партнерства администрации города Чебоксары и Сбербанка. Здесь предусмотрены развлечения для детей разного возраста.

По информации пресс-службы администрации города, для подростков запроектирован холм, на который можно забраться и по лестнице, и по траве, покрывающей часть холма, и по скалолазной стенке. Для малышей оборудована отдельная территория с маленькой горкой и зоной для игр с песком или снегом. Детям дошкольного и школьного возраста сделали большую площадь для игр с подвесным мостом между двумя островами, тарзанкой, батутом и качалкой для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

По данным администрации города Чебоксары, реконструкция Красной площади и Чебоксарского залива стоимостью 1,2 млрд рублей стала возможной благодаря поддержке правительства Чувашии и федеральной субсидии, выделенной в рамках программы "Развитие культуры и туризма".

Программа празднования

В программе празднования юбилея республики 24 июня было заседание Высшего экономического совета, где была представлена программа социально-экономического развития региона на ближайшие пять лет. В этот день в селе Красные Четаи после ремонта открылась Площадь Победы и пешеходная аллея.

В Чувашском государственном театре оперы и балета состоялась церемония гашения марки в честь 100-летия Чувашской автономной области. Почтовая марка выпущена тиражом 27 тыс. экземпляров, на ней изображены герб республики, чувашский орнамент, достопримечательности и символы региона.

Чувашский государственный ансамбль песни и танца, Чувашский государственный театр оперы и балета, а также Чувашская государственная филармония подготовили для жителей республики праздничные онлайн-концерты, которые можно было посмотреть, не выходя из дома, на официальных сайтах и в аккаунтах учреждений в соцсетях.

Власти Чувашии перенесли на август основные мероприятия, запланированные в июне в связи со 100-летием республики. Основные праздничные мероприятия будут совмещены с днем города Чебоксары, который празднуется на третьей неделе августа.

В частности, на 13 августа запланировано открытие театра под открытым небом, в котором зрителям представят мюзикл "Нарспи", 14 и 15 августа на берегу Волги пройдет фестиваль классической музыки "Берег классики".

Всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства "Русь мастеровая" пройдут 16 августа на Творческом бульваре в центре Чебоксар. Вечером в этот же день на обновленной Красной площади состоится театрализованное представление, выступление звезд эстрады, световое и лазерное шоу, гала-концерт международного фестиваля фейерверков "Асамат". Чебоксарский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 25 августа.

Чувашская Республика

Чувашская автономная область была образована 24 июня 1920 года. 21 апреля 1925 года преобразована в Чувашскую АССР, 19 октября 1990 года - в Чувашскую ССР. 13 февраля 1992 года Верховный совет Чувашии принял закон о переименовании региона в Чувашскую Республику. С 9 июня 2001 года наименование субъекта - Чувашская Республика - Чувашия.