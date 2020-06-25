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Резидент ТОР начнет строительство терминала по перевалке газа на Камчатке в этом году

На его строительство направят почти 12 млрд рублей
Бухта Бечевинка. Камчатский край Юрий Смитюк/TACC
Описание
Бухта Бечевинка. Камчатский край
© Юрий Смитюк/TACC

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июня. /ТАСС/. Строительство терминала по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) в бухте Бечевинка на Камчатке, который позволит региону отказаться от завоза мазута для местных ТЭЦ, начнется в 2020 году. Проект реализуется резидентом ТОР - компанией "НОВАТЭК-Камчатка", сообщается на сайте правительства региона.

Тепловая и электрическая энергия на Камчатке - одна из самых дорогих в стране, и власти региона договорились с представителями компании, что часть транзитного газа полуостров сможет использовать для местных ТЭЦ. Это позволит удешевить стоимость энергоресурсов. Кроме того, строительство терминала СПГ повысит грузооборот по Северному морскому пути.

"Из-за дефицита природного газа мы вынуждены возвращать использование мазута на ТЭЦ в Петропавловске-Камчатском. В современных условиях это бесперспективно и расточительно. Реализация проекта НОВАТЕК позволит обеспечить население и объекты коммунальной инфраструктуры необходимым объемом газа по доступным ценам, ускорит темпы развития экономики. Уже в этом году завершится проектирование сооружений и инфраструктуры терминала, а также начнутся работы по углублению дна и созданию причальных стенок", - приводятся в сообщении слова врио губернатора края Владимира Солодова.

Из федерального бюджета на строительство терминала выделят около 12 млрд рублей. На предприятии создадут 200 высокотехнологичных рабочих мест, кадры будут готовить в специально созданных учебных центрах.

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичДальний Восток
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