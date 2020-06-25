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В Якутии направят 171 млн рублей на инфраструктуру участков "Дальневосточного гектара"

На эти средства произведут строительно-монтажные работы по устройству земляного полотна в Амгинском, Мегино-Кангаласском и Нюрбинском районах региона

ЯКУТСК, 25 июня. /ТАСС/. Около 171 млн рублей планируется направить на создание инфраструктуры в четырех районах Якутии, задействованных в программе "Дальневосточный гектар", сообщил ТАСС в четверг и.о. первого заместителя председателя правительства Якутии Кирилл Бычков.

"Как показывает опыт всех регионов Дальнего Востока, основная сложность для владельцев дальневосточного гектара - это сложность подключения к электросетям и отсутствие дорог. На сегодня завершена разработка градостроительной и проектно-сметной документации по четырем районам Якутии: Амгинский, Нюрбинский, Намский и Мегино-Кангаласский. Земельные участки в этих районах компактно расположены и сочетают в себе транспортную доступность и возможность подключения электроснабжения", - сказал Бычков.

Всего на создание инфраструктуры предусмотрено более 171 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. В этом году планируется освоение более 110 млн рублей.

Бычков отметил, что до конца года строительно-монтажные работы по устройству земляного полотна будут завершены в Амгинском, Мегино-Кангаласском и Нюрбинском районах. Подключение к сетям электроснабжения также будет обеспечено в четырех районах Якутии в этом году.

В дальнейшем создание инфраструктуры предполагается на территориях Усть-Алданского и Хангаласского районов и будет продолжено в Мегино-Кангаласском районе.

Программа "Дальневосточный гектар", которая позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке, действует с 2016 года. С 28 марта 2019 года дальневосточный гектар могут получать участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. По словам вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, она стимулирует создание 108 новых населенных пунктов на Дальнем Востоке.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияЯкутияДальний Восток
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