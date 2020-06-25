Резиденты ТОР "Комсомольск" за пять лет реализовали проекты на 2,2 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 25 июня. /ТАСС/. Резиденты территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск" в Хабаровском крае за пять лет ее существования вложили в новые предприятия около 2,2 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС Ирина Серова - директор УК ТОР "Хабаровск" (управляющая компания режимов ТОР и Свободный порт Владивосток в Хабаровском крае, дочернее общество АО "Корпорация развития Дальнего Востока").

Одна из первых на Дальнем Востоке ТОР "Комсомольск" создана 25 июня 2015 года. Ее основной площадкой стал Комсомольск-на-Амуре, где находятся авиационный, судостроительный заводы, а также единственный на Дальнем Востоке металлургический завод. Кроме того, она объединяет площадки в городе Амурске, Солнечном и Верхнебуреинском районах Хабаровского края.

"Это развивающаяся ТОР, она привлекательна для инвесторов возможностью реализации бизнес-идей в промышленном центре Хабаровского края, где сосредоточены крупные заводы. Некоторые резиденты создали предприятия с учетом потребности этих заводов в оборудовании. Всего за время существования комсомольской ТОР резиденты запустили новые предприятия, вложив в них около 2,2 млрд рублей. Именно в Комсомольск-на-Амуре привлечено 0,93 млрд частных инвестиций", - сказала Серова.

План комплексного развития

В Комсомольске-на-Амуре, где проживают около 248 тыс. человек, был разработан долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города до 2025 года, который включает строительство школ, больниц и спортивных центров, реконструкцию дорожной и коммунальной инфраструктуры. Он предусматривает реализацию 34 мероприятий на 41 млрд рублей.

План развития реализуется четвертый год, и город постепенно обновляется. Его развитию способствуют и предприятия резидентов ТОР. В их числе - производство элементов бортовой кабельной сети и электрических распределительных устройств для авиационной техники, выпуск изделий и комплектующих для предприятий машиностроительной и железнодорожной отраслей, производство топливных гранул. Здесь же создают дальневосточный центр глубокой переработки древесины, модернизируют птицефабрику и молокозавод.

Всего в ТОР "Комсомольск" заключено 25 соглашений с резидентами, которые заявили проекты на 36,3 млрд рублей. Уже реализованные проекты позволили создать более 2 тыс. новых рабочих мест. "В ближайшей пятилетней перспективе ТОР привлечет в экономику комсомольской агломерации более 13 млрд рублей, будет дополнительно создано 2,5 тыс. рабочих мест", - уверена Серова.

Она добавила, что одними из самых значимых проектов являются модернизация производства Амурского гидрометаллургического комбината с инвестициями в 18,9 млрд рублей, а также строительство горно-обогатительного комбината на базе Правоурмийского оловорудного месторождения с вложениями в 9,7 млрд рублей и запуском в 2023 году.

Газификация и дороги

Чтобы привлечь инвесторов, в ТОР "Комсомольск" развивают инфраструктуру. Так, в этом году в Комсомольске-на-Амуре построили два производственно-административных здания площадью 3 тыс. кв. м. "В них предусмотрена вся инженерная, транспортная и сервисная инфраструктура. Резидентам фактически не нужно задумываться об этих аспектах работы - можно полностью сосредоточиться на своих проектов", - сказала Серова.

К корпусам подведены газовые сети, в каждом здании есть свои газовые котлы, что делает их автономными от городских теплоисточников. Осенью завершатся работы по подключению площадки "Парус", где находятся новые здания, к централизованной сети газоснабжения и монтажу внутренних газовых сетей. Таким образом, вся площадка будет обеспечена газом. Серова напомнила, что к этой площадке от города построили четырехполосную дорогу.

Всего в строительство инфраструктуры для ТОР "Комсомольск" планируется вложить более 1,6 млрд рублей. Четверть этой суммы, 425,8 млн рублей, уже вложено.

Кроме того, идет расширение границ ТОР для потребностей ее резидентов. К примеру, планируется увеличить ее размеры, включив в ТОР Солнечный горно-обогатительный комбинат по производству медного и оловянного концентратов. В объект вложат более 21,4 млрд рублей.

ТОР "Хабаровск"

В один день с комсомольской ТОР создана и территория опережающего развития "Хабаровск". Одним из ее крупных и уже реализованных проектов стал запуск завода по производству базальтовой теплоизоляции корпорации "Технониколь" мощностью 750 тыс. кубометров продукции в год. Инвестиции в проект составили около 2 млрд рублей, и вслед за первым проектом корпорация реализовала еще один - завод по вторичной переработке полимеров.

Среди крупнейших инвестиционных проектов ТОР "Хабаровск" - строительство современного пассажирского терминала хабаровского аэропорта, запущенного осенью 2019 года. Инвесторы вложили в него свыше 4 млрд рублей, а ввод терминала в эксплуатацию позволил создать более 250 новых рабочих мест.

Жители Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока уже привыкли к круглогодичной овощной продукции резидента ТОР, компании "Джей Джи Си Эвергрин". Инвестор вложил более 1 млрд рублей в строительство современного тепличного хозяйства, на котором трудятся 124 специалиста. Серова отметила, что проект развивается - предприятие планируют начать выращивать клубнику.

Всего резидентами хабаровской ТОР реализованы 19 проектов на общую сумму свыше 9,5 млрд рублей, создано более 800 новых рабочих мест, а в ближайшие годы планируется создать еще около 300. О желании стать резидентами ТОР заявили еще 10 компаний с проектами на 67 млрд рублей.