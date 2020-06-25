Эксперт: аномальная жара и пожары на севере Якутии приведут к усилению таяния мерзлоты

ЯКУТСК, 25 июня. /ТАСС/. Аномальная жара и природные пожары в Верхоянском районе на севере Якутии могут привести к усилению таяния вечной мерзлоты и образованию термокарстовых озер и оврагов. Такое мнение выразил ТАСС кандидат географических наук, научный сотрудник Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН Никита Тананаев.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила, что рассмотрит вопрос о регистрации необычно высокой температуры, зарегистрированной в Верхоянске на севере Якутии, в качестве рекордной. Температура выше этой никогда ранее не наблюдалась севернее Полярного круга.

"Температурный рекорд субботы, 20 июня (38 градусов - прим. ТАСС) в Верхоянске, выше среднемноголетних значений на 18 градусов. Сам по себе феномен связан с глобальными климатическими изменениями, которые таким образом проявляют себя в высоких широтах. По существующим прогнозам, именно в арктических регионах ожидается наибольшее на планете повышение температуры воздуха, на 9-11 градусов относительно фоновых значений. Конкретная причина, по которой мы наблюдаем такой феномен, скорее всего - устойчивое ядро Сибирского антициклона, которое сместилось в необычное для летнего сезона положение, к северо-востоку от центральной Якутии, перейдя Верхоянские горы", - отметил Тананаев.

По его словам, для зимы - это нормальная ситуация. "Именно благодаря ему в регионе отмечаются самые низкие температуры в Северном полушарии. Однако летом антициклон ослабевает, ему на смену приходят более холодные арктические воздушные массы. По разным причинам, связанным с особенностями глобальной циркуляции атмосферы, это ядро антициклона не ослабло к лету", - считает эксперт.

Риски для арктической экосистемы

При этом аномальная жара привела к природным пожарам на Северо-Востоке России, в том числе в Верхоянском районе. "Есть очевидные риски, связанные с пожарами. Их сейчас много, будет еще больше. Изменения коснутся всех компонентов тундровых экосистем: почвы, мерзлоты, водных объектов. Нужно учитывать, что пожароопасный сезон проходит в тундровых условиях, где слой сезонного протаивания составляет в среднем до 80 см. Органические почвы защищают мерзлоту от таяния. С пожарами меняется строение почвы, так что произойдет увеличение слоя сезонного протаивания. За этими процессами следует просадка поверхности почвы, образование новых термокарстовых озер и оврагов. В центральной Якутии, где преобладают минеральные почвы, прямой связи между пожарами и термокарстом ученые не установили, но в областях, где преобладают низовые тундровые пожары, эта связь гораздо более заметна", - уточнил ученый.

Растительный слой после пожара будет восстанавливаться в течение длительного времени. "Пока же свежие гари нагреваются на солнце лучше, чем покрытая растительностью тундра, усугубляя тепловой эффект пожаров. Водные объекты также изменят свое поведение - в первый год-два сток малых рек может сильно вырасти, затем наступит глубокий спад, и лишь через пять-десять лет тундровые водотоки восстановятся. Меняются ландшафты, меняется мерзлота. Ландшафты, которые сгорели, будут восстанавливаться в течение многих лет", - отметил эксперт, подчеркнув, что отмечается растущая опасность выброса в атмосферу двуокиси углерода при таянии вечной мерзлоты.

20 июня в Верхоянске была отмечена температура воздуха +38 градусов, что является абсолютным максимумом, который когда-либо наблюдался. В Верхоянске за весь период наблюдения этот показатель превысил предыдущий абсолютный максимум в июле 1988 года - 37,3 градуса тепла. При этом средняя температура воздуха в Верхоянском районе в это время составляет 16-17 градусов тепла.

Верхоянский район входит в Арктическую зону РФ, город Верхоянск входит в список населенных пунктов с самыми экстремальными условиями для жизни человека. Верхоянск - самый северный город Якутии, одно из самых холодных мест на Земле. Наиболее низкая температура - минус 67,7 градусов - была зарегистрирована там в феврале 1892 года.